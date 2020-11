Addio Diego Armando Maradona: i libri e i film che parlano di lui

Addio Diego Armando Maradona. Napoli, l’Argentina e il mondo intero piangono, in questo 2020 maledetto, la scomparsa di uno dei calciatori più forti della storia. Se non il più forte, insieme al brasiliano Pelé, con il quale c’è da sempre stata una sorta di ideale competizione.

La notizia della scomparsa è giunta nel pomeriggio del 25 novembre, riportata dalla rivista argentina Clarin. Maradona sarebbe morto nella sua casa di Tigres per un arresto cardiocircolatorio. Nei giorni scorsi, il calciatore si era sottoposto ad un delicato intervento al cervello per eliminare un grumo di sangue. Almeno in un primo momento, l’operazione sembrava essere andata a buon fine.

Con la morte di Maradona piange una città intera, Napoli, legata indissolubilmente alla figura di Maradona che per tanti anni ha giocato nelle file della squadra partenopea. Ma è il calcio mondiale tutto ad essere in lutto per la perdita del “pibe de oro”, come lo chiamavano in tanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Proprio alla luce della sua straordinaria carriera, Diego Armando Maradona si era trasformato molto di più che in un semplice calciatore. Maradona era infatti, a tutti gli effetti, un fenomeno di costume.

Addio Diego Armando Maradona: i libri e i film che parlano del più grande calciatore di sempre

Non si contano infatti i film, i documentari e soprattutto i libri che sono stati dedicati al calciatore argentino. Lo scorso anno, tra le altre cose, al calciatore persino i giornalisti avevano dedicato un pezzo, il tormentone estivo Maradona y Pelé.

