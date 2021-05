Ieri sera si è conclusa la ventesima edizione di Amici che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. Nulla da dire sulla vincitrice che con la sua spontaneità e il suo talento ci ha conquistato, così com’è riuscita a farlo con tantissime persone.

Molto ci sarebbe da dire, invece, sul percorso che ha portato a Giulia fino alla vittoria. Il modo in cui si è svolta questa finale ma anche l’intera edizione.

La ballerina ha goduto infatti di una visibilità enorme se paragonata a quella degli altri allievi, forte anche della sua bellissima e coinvolgente storia con Sangiovanni. Giulia e il suo ragazzo hanno incarnato entrambi il modello degli outsider: la prima quella del brutto anatroccolo che è in realtà un cigno, il secondo quello del piccolo genio incompreso.

Una storia che ha preso man mano la forma di un riscatto portando i “Sangiulia” a prevalere spesso e volentieri, per non dire sempre, nel confronto con gli altri ragazzi, anche quelli innegabilmente talentuosi come ad esempio Alessandro e Aka7even.

La storia di Giulia e Sangiovanni, durante il pomeridiano e poi al serale di Amici 20 non ci è dispiaciuta affatto, proprio perché ha rappresentato tutti noi. Chi, almeno una volta nella vita, non si è sentito prendere in giro oppure semplicemente non si è sentito capito?.

Sarebbe stato tutto perfetto se questo non avesse portato ad offuscare un po’ il talento degli altri ragazzi di Amici come appunto Aka7even che non ha vinto neppure una sfida contro Sangiovanni in tutto il serale.

Senza considerare che Giulia ha partecipato al suo primo guanto di sfida soltanto nella sesta puntata, prendendo parte alla gara vera e propria solo nella tappa conclusiva.

Recensione della finale di Amici 20

Quella che sembrava una vittoria dei due fidanzati ormai certa, si è concretizzata di fatto con la finale di ieri sera. Ma in un modo in cui nessuno si sarebbe mai aspettato. La puntata si è trasformata ben presto nello show di Giulia e Sangiovanni.

Fuori Deddy e Aka7even all’inizio della puntata, seguiti da Alessandro, i due ragazzi sono stati in pratica gli unici due veri finalisti, senza che il pubblico riuscisse a capire cosa fosse successo davvero.

Sfumata la speranza di veder rientrare uno degli altri tre, rimaneva solo la possibilità che qualche bel premio potesse andare a uno di loro. Ma niente. Persino Sangiovanni sembrava annoiato nell’essere l’unico destinatario di riconoscimenti, tanto da arrivare a suggerire di far votare il cane di uno dei giornalisti.

In conclusione, ricollegandoci al titolo, Amici 20 è stata una delle più belle edizioni di sempre. A cominciare da un cast di allievi stupendo (compresi i due vincitori) che si sono ritrovati a convivere per tanti mesi e che per questo hanno stretto dei legami estremamente sinceri, creando della dinamiche avvincenti e in cui immedesimarsi.

Poco sarebbe bastato, però, per una conclusione meno amara per i fan degli altri ragazzi. Un’uscita di scena più lineare e qualche riconoscimento in più che non fosse soltanto per Giulia e Sangiovanni. E voi cosa ne pensate della finale di Amici 20?