Amici 20: chi vincerà? Ecco cosa dicono i sondaggi

Oggi è andato in onda l’ultimo, avvincente e commovente, daytime di Amici 20. I ragazzi si sono dimostrati più uniti che mai, dopo tanti mesi di convivenza, e come Giulia ha detto non ci sarà un vero e proprio vincitore perché tutti usciranno a testa alta per iniziare a vivere del loro sogno e questa sarà la loro vittoria.

“Nessuno è il più forte perché siamo tutti forti anche se in modo differente”, ha detto la ballerina nella sua dolcissima lettera.

Ad ogni modo, ci sarà una sola persona che solleverà la coppa e sarà quella la cui arte è stata capita meglio dalla giuria e dal pubblico.

Chi vincerà Amici 20? Ecco i pronostici e i sondaggi

Blogtivvu ha accorpato tre classifiche differenti, Planetwin365, Snai e Stanleybet che si trovano d’accordo su chi sarà il vincitore di questa edizione.

Il più quotato, come era facile immaginare, è Sangiovanni che si conferma come il nome più papabile per la vittoria. A seguire la fidanzata Giulia al secondo posto e Aka7even al terzo.

La cosa più interessante è però che gli scommettitori sono quasi certi in uno scontro finale, quello per la vittoria assoluta, tra i due fidanzati.

Segue il quarto posto di Deddy e infine Alessandro che occupa l’ultima posizione per i trader. E il pubblico cosa dice invece?

A questo proposito, condividiamo il sondaggio di Reality House, forum che segue il talent show da tanti anni ed è sempre preparato nell’analizzare le dinamiche di Amici. Ecco il risultato del sondaggio, a cui hanno partecipato 18.000 persone:

1° GIULIA, 19.93%

2° SANGIOVANNI, 19.34%

3° DEDDY, 17.76%

4° AKA7EVEN, 16.35%

5° ALESSANDRO, 10.72%

In definitiva, è un pensiero diffuso quello che a vincere Amici 20 sarà Sangiovanni o Giulia, anzi più precisamente saranno i Sangiulia. Dal canto nostro siamo d’accordo con questa teoria ma continuiamo a confidare in qualche colpo di scena.