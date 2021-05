Si è concluso questa sera un percorso straordinario. 7 mesi di lezioni, lacrime, emozioni e sfide dopo ha vinto il serale di Amici 20. Questa edizione è finita con la vittoria di Giulia!



La serata si è aperta con la sfida di canto fra Aka7Even, Deddy e Sangiovanni. Dopo essersi esibiti i ragazzi hanno ricevuto il responso delle carte. Sangiovanni ha vinto, andando dritto in finalissima. Anche se all’inizio speravamo che la scelta della produzione sarebeb stata diversa, Aka e Deddy sono stati letteralmente liquidati. Si è infatti subito passati alla sfida di ballo.

Giulia ha battuto il ballerino Alessandro, che però si è già portato a casa un contratto con un’importante compagnia.

Giulia vince Amici 20: ecco la reazione di Sangiovanni

Alla finalissima sono dunque andati i due fidanzati di questa edizione. Una conclusione super romantica che ci ha fatto emozionare davvero tantissimo!

Quando i due hanno scoperto i vincitori si sono abbracciati teneramente e poi sono buttati a terra, facendoci sciogliere in una valle di lacrime! Sangiovanni si è dimostrato super fiero della sua Giulia e l’ha riempita di baci per tutta la sera, come se nemmeno fossero in competizione per la coppa più importante!

Sia Giulia sia Sangiovanni, va detto, erano entrambi favoriti fin dalla vigilia. Tutti e due sono sempre stati molto amati dal pubblico da casa e costantemente fra i preferiti del televoto da casa.

Mentre Giulia ha già una carriera nel mondo della danza pronta ad accoglierla, Sangio ha già alle spalle un disco e una casa discografica. Sugar ha deciso di accogliere l’artista nella sua scuderia, permettendogli di firmare un importante contratto discografico.

Qui sotto potete vedere il video della proclamazione

Ancora congratulazioni! Siamo sicuri che avrà un futuro ricco di soddisfazioni e di successo!