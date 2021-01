La prima stagione in quarantena era stata un successo, tanto che Selena + Chef è pronta a tornare con una nuova stagione e tantissime e gustose ricette. Il reality culinario prodotto e condotto dalla cantante Selena Gomez, sta infatti per tornare con nuovi episodi e nuovi chef con il quale mettersi a confronto.

Ad annunciare la nuova stagione, in arrivo il il 21 gennaio su HBO Max è stata proprio la cantante di Rare che ha pubblicato per l’occasione un video sulle sue Instagram Stories.

Ciao a tutti ragazzi e buon anno! Sono emozionata di annunciarvi che la seconda stagione di Selena + Chef sarà su HBO Max il 21 gennaio. Questa nuova stagione porterà cose ancora più interessanti, con Chef magnifici con cui mi sono divertita molto, tantissime nuove ricette e ancora una volta me che do fuoco alle cose. Spero che seguiate insieme a me il primo episodio. Vi amo ragazzi e ci vediamo nella mia cucina!