Amici 20: gli allievi sin da subito in casetta? (commento)

Gli allievi di Amici, durante la fase iniziale del talent show, vivono in un residence tutti insieme e ovviamente frequentano insieme la scuola. Durante il pomeridiano, quando non sono impegnati con le lezioni, possono uscire liberamente e avere contatti con l’esterno.

Questo rappresenta forse uno degli aspetti più critici, per questo programma lungo e complesso, ai tempi del COVID-19. Come appreso su Gossipetv.com, un’idea potrebbe essere quella di chiedere ai ragazzi di rimanere isolati sin da subito. In realtà questa prassi è prevista al Serale quando gli allievi vivono nelle casette. Non è da escludere, quindi, che gli alunni possano stabilirsi in queste ultime sin dalle prime puntate.

Intanto, la nuova classe di Amici è pronta per essere finalmente formata! Dopo diversi giorni di rumors e di voci circolate sul web, abbiamo finalmente la conferma ufficiale della data di inizio della trasmissione condotta da Maria de Filippi!

Amici 20, quando inizia

Ci sono due date che vi dovete assolutamente segnare a calendario. La prima è sabato 14 novembre. Sarà proprio in questa occasione infatti che scopriremo la classe di quest’anno. A quanto pare, la formazione non andrà in diretta. Si dice infatti che lo show sarà registrato il 12 novembre negli studi romani del programma. Lo spettacolo, condotto da Maria de Filippi, andrà in onda come sempre su Canale 5.

Discorso diverso invece per il Daytime di Amici 20 – La classe, che cambia completamente programmazione. La trasmissione lascia Real Time per spostarsi su Italia 1. L’appuntamento in questo caso è fissato dal lunedì al venerdì alle ore 19!