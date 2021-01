Harry Potter potrebbe fare il suo debutto nel mondo serie tv. The Hollywood Reporter ha annunciato che la Warner Bros ha iniziato a lavorare ad una serie dedicata al Wizarding World di J.K. Rowling; da quanto riporta la rivista di cinema delle fonti hanno rivelato in esclusiva che la casa di produzione sta cercando un gruppo di sceneggiatori che possano cominciare a sviluppare la serie per il proprio canale streaming HBO Max.

Al momento attuale nessun showrunner, sceneggiatore o attore è ancora ufficialmente coinvolto nel progetto, tutto sembra essere agli stadi iniziali, tanto che la casa di produzione non ha voluto sbilanciarsi. “Non ci sono serie su Harry Potter in lavorazione lo studio ne per la piattaforma” hanno detto HBO Max e Warner Bros. a THR.

Di cosa potrebbe parlare una serie di Harry Potter?

Anche se sembra che sia tutto ancora molto embrionale e non ci sono vere certezze che il progetto verrà mai sviluppato, di cosa potrebbe parlare questa nuova serie tv di Harry Potter. Sappiamo che la Warner Bro detiene i diritti sul Wizarding World, ma che tutto ciò che crea deve essere approvato da J.K. Rowling in persona.

Al momento, oltre ai sette film, che seguono le avventure di Harry ed i suoi amici ad Hogwarts, sono stati creati i due film di Animali Fantastici (che dovrebbero essere cinque in totale) che sono ambientati 70 anni prima dei romanzi originali. E’ stato anche creato uno spettacolo teatrale, Harry Potter e la maledizione dell’erede, che invece è ambientato diciannove anni dopo la morte di Voldemort.

E’ possibile che la serie tv di Harry Potter non abbia il Golden trio come protagonisti, ma che segue le vicende di altri studenti di Hogwarts o perché no proprio dei figli di Harry, Hermione e Ron. Se devo confessarvi la verità a me piacerebbe molto vedere la storia di Tom Riddle da giovane.