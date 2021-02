Amici 20: Esa contro Anna Pettinelli: “Non sono stonato”

Il commento della professoressa Anna Pettinelli durante lo speciale del sabato di Amici non ha lasciato affatto indifferente Esa e tornato in casetta si sfoga con Enula.

Il cantante non accetta che l’insegnante abbia detto che l’unica canzone che gli riesce bene è la sua Dimmi, mentre nelle altre è “stonato come una campana”.

Esa sostiene che nella scuola ci siano persone con problemi d’intonazione tre volte più gravi dei suoi. Enula non è d’accordo che debba fare paragoni con gli altri né tantomeno essere troppo duro con se stesso dopo questo giudizio negativo.

Il cantante ribadisce che avendo l’orecchio assoluto per lui è paradossalmente difficile stonare. Poi, entrato in camera, si sfoga arrabbiato con gli altri cantanti ripetendo più volte che la Pettinelli non ci sente bene e che ha detto una bugia.

Esa si confronta con Anna Pettinelli

La professoressa, venuta a conoscenza di queste esternazioni lo convoca per un confronto. Anna è molto offesa dalle sue parole, Esa ribadisce che accetta l’opinione altrui ma il fatto che sia stonato non è oggettivo.

A quel punto, la Pettinelli mostra quelle che sono per lei delle prove alla sua tesi mostrandogli dei video con alcune sue esibizioni su delle cover.

Per Esa si tratta di imprecisioni e non di stonature vere e proprie. Per Anna è solo una questione di terminologia ma il concetto cambia davvero poco.

Così, lo invita a riguardarsi tutte quelle registrazioni insieme ai suoi compagni, poi lascia la sala prove piuttosto infastidita.

Il cantante, una volta in sala relax, ammette che avrebbe potuto affrontare la questione con dei toni più gentili ma si trattava di uno sfogo.Guardando i filmati con le esibizioni di Esa, anche Raffaele trova che si tratti soltanto di imperfezioni.