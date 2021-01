Amici 20: ecco chi è stato eliminato nella puntata di sabato 30 gennaio

Si è da pochi minuti conclusa su Canale 5 la puntata di Amici 20 del 30 gennaio. Scopriamo insieme tutto quello che è accaduto!

Ecco cos’è successo alla puntata speciale di Amici 20 di sabato 30 gennaio

La puntata si è aperta con l’esibizione di MR Rain che ha presentato i suoi due più recenti singoli, Non c’è più musica feat. Birdy e Fiori di Chernobyl. Le due canzoni saranno incluse nel suo nuovo disco Petricor, in uscita a breve.

Si comincia con la scatenata esibizione di Alessandro e Martina sulle note di un pezzo ispirato al fim Dirty Dancing.

Successivamente abbiamo assistito alla performance di Sangiovanni con Battito Animale. La sua esibizione ha convinto molto Rudy Zerbi, meno invece gli altri insegnanti. Poi è stato il turno di Giulia, che ha dovuto fare una doppia esibizione voluta dagli utenti Tim. L’esibizione è concettualmente legata ad una serie di insicurezze personali che Giulia si porta dietro da ormai molto tempo.

Deddy ha cantato, ricevendo i complimenti di Rudy Zerby, Parole a caso. Poi è stato il turno di Rosa, che ci ha regalato una scatenata esibizione di danza contemporanea. Neanche a dirlo la coreografia, particolarissima, non ha ricevuto lo stesso feedback da parte di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Una delle esibizioni migliori del pomeriggio (con relativa conferma della felpa, e ci mancherebbe!) è stata senza ombra di dubbio quella di Samuele, che ha ballato Chunky di Bruno Mars. Samuele è davvero pazzesco e si meriterebbe tantissimo di vincere!

Poi è stato il turno di Aka7Even, che ha cantato Dance Monkey di Tones and I: il pezzo ha scatenato un’accesa discussione fra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Subito dopo è toccato a Tommaso esibirsi. La coreografia, davvero molto difficile per stessa ammissione della Celentano, Tommaso l’ha portata a casa in modo magistrale. La Celentano, in ogni caso, ha avuto più di qualcosa da ridire, anche se alla fine gli ha confermato la maglia.

Tornati dalla pubblicità, Raffaele si è esibito con un pezzo di Sam Smith. La sua esibizione ha fatto molto arrabbiare Rudy Zerbi, che si è alzato stizzito dalla sua postazione, lamentandosi dell’outfit indossato dal cantante e del fatto che avesse cantato “una lagna”. Una polemica piuttosto sterile, tanto è vero che si è risolta nell’ennesimo scontro senza senso con Arisa.

Un altro studente ad aver fatto un figurone è stato il ballerino Alessandro, che ballando un pezzo di Frank Sinatra si è preso grandi complimenti da parte di Lorella Cuccarini.

Complimenti anche a Leonardo ed Enula, protagonisti di due ottime interpretazioni che hanno trovato il parere favoreole di Rudy Zerbi.

La sfida di Arianna

Leonardo, dal canto suo, ha cantato il nuovo inedito Il Natale e l’estate.

Elisabetta entra ufficialmente nella scuola di #Amici20! 📣 pic.twitter.com/M58bBzxH6J — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2021

Martina Giannitrapani di BMG ha deciso le sorti della cantante Arianna, che si è dovuta scontrare contro la nuova concorrente Elisabetta. Cliccate qui per scoprire qualcosa in più su Elisabetta!

Purtroppo come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, l’eliminata dalla scuola di questa puntata è stata proprio Arianna!