Amici 20: Deddy e Rosa stanno ancora insieme? Gli ultimi aggiornamenti

Deddy e Rosa stanno ancora insieme? Secondo alcune testimonianze su Twitter, il cantante e la ballerina si sarebbero già incontrati, ecco quando e dove.

Fonti vicine all famiglia di Deddy, come riportato anche da Il Vicolo delle News, rivelano che il cantante ha raggiunto la ragazza a Santa Marinella, vicino Roma, e che lei nel frattempo ha disattivato i suoi profili social.

L’incontro sarebbe avvenuto subito dopo la finale di Amici, quindi tra la notte di sabato e questa mattina. Deddy, come sappiamo, oggi pomeriggio aveva di sicuro un altro impegno e si trovava a Milano per un instore in cui ha incontrato i suoi fan.

Rosa, d’altra parte, solo pochi giorni fa ha messo a tacere le voci sulla sua presunta rottura con l’artista di 0 passi. Ecco le sue parole:

Sto leggendo che girano tante voci per la presunta rottura tra me e Deddy. Ci tengo a smentire tutto in quanto io e Deddy stiamo insieme e non é successo nulla. Non abbiamo modo di sentirci, tra pochi giorni ci sarà la finale e faremo il tifo per lui, appena finirà ci riuniremo.

A far insospettire il pubblico era stato il fatto che Rosa non fosse stata menzionata nel video con la storia di Deddy, mostrata da Maria De Filippi al cantante durante un daytime, poco prima della finale.

In secondo luogo, i follower della ballerina originaria di Napoli avevano notato che la ragazza ultimamente era più silenziosa riguardo a Deddy. Mentre, subito dopo essere uscita da Amici, dedicava spesso frasi e canzoni in sostegno al cantante.

A quanto pare, invece, la storia tra Deddy e Rosa di Grazia procede a gonfie vele e, inoltre, proprio come annunciato dalla ballerina, i due fidanzati si sarebbero già rivisti.