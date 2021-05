Ariana Grande e Dalton Gomez si sono sposat lo scorso weekendi! OMG! Riuscite a crederci? Dopo soltanto un anno e mezzo di relazione l’artista è convolata a nozze, per la prima volta nella sua vita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

A lanciare la notizia bomba in anteprima è stato TMZ, seguito poi da diversi altri giornali online molto prestigiosi.

Ariana Grande e Dalton Gomez si sono sposati: ecco i dettagli

Ovviamente, Ariana ha deciso di mantenere il riserbo sui dettagli del matrimonio di Dalton. Nessuno sapeva fino ad oggi che Dalton e Ariana stessero effettivamente per convolare a nozze. Lo scorso dicembre, in ogni caso, Ari aveva annunciato il fidanzamento pubblicando una foto dell’anello.

A confermare la notizia dopo la prima indiscrezione di TMZ è stato People. Un portavoce della cantante ha infatti ufficializzato la breaking news alla rivista di gossip statunitense.

Ecco le dichiarazioni:

Ariana Grande e Dalton si sono sposati a Montecito. Entrambi adorano quel posto. Passano sempre un sacco di tempo lì. Alla fine, credo che sia stata una decisione del tutto naturale scegliere proprio quel luogo. Lì, Ariana ha una bellissima casa storica. […]Non potrebbero essere più felici. Questo è un momento davvero lieto per loro. E i loro genitori sono entusiasti!

A quanto pare, si è trattato davvero di una cerimonia per pochissimi intimi ospiti selezionati.

Chi è Dalton Gomez, il neo marito di Ariana

Il bel Dalton Ariana ce l’aveva presentato in forma ufficiale a maggio, in concomitanza con l’uscita del video Stuck with u. Il pezzo, in collaborazione con Justin Bieber, Ariana l’aveva registrato per fare compagnia ai suoi fan costretti in casa a causa della prima ondata di Covid-19. Nella clip, Ariana e Dalton ballavano teneramente insieme.

Dalton è un agente immobiliare con il quale la ragazza ha passato fra l’altro tutta la prima quarantena.

Siamo davvero felici per Ariana e Dalton e auguriamo loro tutta la felicità del mondo!