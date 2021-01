Tra i concorrenti che si sono presentati ai casting in una fase successiva alla data di partenza di Amici 20 c’è il ballerino Alessandro Cavallo. Su GingerGeneration trovate tutte le curiosità al momento disponibili sul nuovo allievo della scuola.

Chi è Alessandro Cavallo, il nuovo ballerino di Amici 20

Nasce a Brindisi nel 2000 e inizia presto a studiare danza nella sua città presso l’Accademia Tersicore (fonte Balletto del Sud).

Si diploma presso la Fondazione Marika Besobrasova ed è poi ammesso al 7° corso dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. In Accademia studia tecnica classica, repertorio e danza contemporanea.

Giovanissimo, nel 2015, è scelto come stagista per due mesi all’ Opera di Bordeaux e nel 2016 vince una borsa di studio per l’IB stage di Barcellona.

Nel 2016, con l’Accademia del Teatro alla Scala, interpreta il ruolo principale del Principe nella Cenerentola con le coreografie di Frederic Olivierì, per una tournée in prestigiosi teatri come il Carlo Felice di Genova, il Piccolo Strehler di Milano, e nel 2017 nel Teatro alla Scala di Milano.

Nel settembre 2019 entra nell’organico del Balletto del Sud diretto da Fredy Franzutti, danzando presto ruoli solistici e principali.

Amici 20: i casting continuano

L’edizione di quest’anno può vantare due novità di spicco. Da un lato Arisa come insegnante di canto. Dall’altra un’icona della danza e dello spettacolo italiano come Lorella Cuccarini.

La produzione ha deciso che quest’anno non verranno formate le canoniche due squadre di ragazzi. Ogni studente dovrà mantenere il proprio banco con impegno, studio, fatica e ovviamente dimostrando ai professori il proprio talento.

Nel farlo, ognuno di loro dovrà difendere il proprio posto nella scuola da altri aspiranti concorrenti con cui rischiano di essere sostituiti. E voi cosa ne pensate dell’entrata di Alessandro Cavallo, il nuovo ballerino della scuola di Amici?