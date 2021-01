Tra i concorrenti che si sono presentati ai casting in una fase successiva alla data di partenza di Amici 20 c’è la cantante Ibla. Su GingerGeneration trovate tutte le curiosità al momento disponibili sulla nuova allieva della scuola.

Chi è Ibla, la nuova cantante di Amici 20

Claudia Iacono, in arte Ibla, è una cantante e cantautrice di origini siciliane. La ragazza nasce a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nel 1997 (fonte Chiecosa). Fa parte prima del gruppo Sikutìvu per poi fondare un duo dal nome Ricuntu fondato con l’amico Salvo.

Nella sua carriera da solista e da cantautrice ha vinto nell’agosto 2020 il Premio Speciale di Radio Deejay, rivolto ai nuovi talenti, a Riccione. Ibla ha vinto il contest con un brano scritto e cantato da lei dal titolo Libertad.

La canzone è in parte in italiano e in parte in spagnolo e parla di un amore finito e di come l’amore sia libertà e non una costrizione. Claudia ha raccontato che il pezzo è nato da una storia che l’aveva tenuta prigioniera in un sentimento e che quindi le ha fatto capire qual è la giusta visione dell’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da I B L A (@ibla_____)

Amici 20: i casting continuano

L’edizione di quest’anno può vantare due novità di spicco. Da un lato Arisa come insegnante di canto. Dall’altra un’icona della danza e dello spettacolo italiano come Lorella Cuccarini.

La produzione ha deciso che quest’anno non verranno formate le canoniche due squadre di ragazzi. Ogni studente dovrà mantenere il proprio banco con impegno, studio, fatica e ovviamente dimostrando ai professori il proprio talento.

Nel farlo, ognuno di loro dovrà difendere il proprio posto nella scuola da altri aspiranti concorrenti con cui rischiano di essere sostituiti. E voi cosa ne pensate dell’entrata di Ibla, la nuova cantante della scuola di Amici?