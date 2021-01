Ecco cosa è successo a Sangiovanni e ad Arianna durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi, che è appena andato in onda.

Il cantante ieri si è sfogato con la conduttrice e ha avuto dei chiarimenti con la produzione dopo lo scontro con Rudy Zerbi.

Il professore, dopo aver capito che il cantante ha imparato la lezione, decide di inviargli un pacco con la sua felpa. Oggi è il compleanno di Sangiovanni e non poteva ricevere regalo più gradito, ripromettendosi di fare sempre di più.

Subito dopo, però, Arianna riceve una comunicazione da parte di Arisa. L’insegnante ha apprezzato le sue parole in puntata dopo aver vinto contro Kika, parole che denotano un cambiamento da parte sua e il fatto che abbia capito i suoi errori.

Così, Arisa propone che Arianna non faccia l’ulteriore sfida, dovuta a quel provvedimento disciplinare deciso in seguito alla sua scarsa collaborazione nelle pulizie. Piuttosto, la ragazza dovrà rifare i letti degli altri per una settimana.

Arianna: per restare ad Amici farà le pulizie o affronterà la sfida?

Non tutti approvano quest’idea, la stessa Arianna dice subito di non volersi sottrarre alla sfida. Gli altri, a parte Sangiovanni, Enula ed Evandro, non ritengono giusto che possa salvarsi dal rischio di uscire.

La più contrariata è senza dubbio Rosa che la considera una scelta iniqua nei confronti di Riccardo. Quest’ultimo ha lasciato la scuola perdendo contro Alessandro, sempre a causa del medesimo provvedimento disciplinare.

La produzione fa ascoltare ai ragazzi un audio con il provino dell’ipotetico sfidante di Arianna, Cristiano. Dalle espressioni di tutti si direbbe un avversario piuttosto forte. Ma la cantante non cambia idea e sembra determinata ad assumersi le sue responsabilità fino in fondo. Riuscirà a salvare il suo banco ad Amici anche questa volta?