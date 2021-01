Testo Allenamento #4 Capo Plaza: è finalmente arrivato il nuovo singolo del rapper!

Esce oggi, 8 gennaio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Allenamento #4, il nuovo singolo del rapper Capo Plaza.

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il rapper campano è pronto a pubblicare il suo secondo progetto discografico. A due anni di distanza dal fortunatissimo 20, Capo Plaza tornerà il prossimo con l’album.

Qui sotto trovate audio e testo di Allenamento #4 di Capo Plaza!

Testo #Allenamento 4 Capo Plaza





ok Plaza

ora inizio mi vogliono solo perché ho vinto

una pecora nera per la mia famiglia mille di casini da bimbo

credi che fingo è lungo il mio libro

addosso pietre alla Flinstones

sul palzzo più alto alla King Kong

corri forte, correre il rischio Mula Mula eh

i tuoi amici fanno tutti i criminali ma alle 10 sono tutti quanti a letto

sto pensando a fare solo peso con il tuo pezzo mi viene il rigetto

il mio frero deve lavorare quindi taglia borse con un taglio netto

Plaza baby faccio il pallonetto

tu moon walk come Michael Jackson aaah

pollen

tiro da tre alla Kobe Bryant

oh me, come sbagliato è chi sbaglia paga

ya yeah

sopra sti rapper è una sfilata yeah yeah

tu scambi sangue con marmellata

metto le Maison Margiela sul tavolo

otto comando son bello carico

avevo 4 fisso in matematica

ora ho più numeri di un matematico

adiòs mi manda fuori se lo cita

Plaza il mio nome tu maricon

corro dalle guardie alla Forrest Gump

l’ho fatto per la sele

no non fare mai nomi

ho mille di nemici

ma c’ho gli amici buoni

l’ho fatto per i money

non mi basta la fama

Plaza in testa i milioni ya yaaa

ginger

è un testa a testa con la vita no non è finita passa passa dov’è buio

mio fratello mata quell’intruso

svelto attento se passa qualcuno

riso con la soia guacamole mangio pasta prece pure pesce crudo

mo’ Salerno sta sopra la mamma

non è grazie al tuo fottuto cul*

Plaza è il mio fottuto disco io già crocifisso è finita la pacchia

un vero boss no, non parla fa tutto in silenzio segue la massa

ed ora

firmo due milioni e mezzo mi cambia la vita a te cambia la faccia

e lei non mi guarda se passa le ho fatto del male pensavo ad un’altra

mi chiami fenomeno

tu mi sembri la mia replica

più soldi problemi trovano

meglio mi scrivi su Telegram

papà parte e sono comodo

da quella panchina alla serie a

allenamento duri poco bro

fuori poco pure quando nevica

sopra l’onda io resto fresco

allenamento fumo più di quello che peso

mammi mami chiama dice balza l’attesa

è inutile che chiami ora che tocco il cielo yaa

1,2,3,4

1,2,3 yeah