Amici 20: Aka7even è geloso di Martina e di Alessandro

Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi, che è appena andato in onda. Protagonisti sono Aka7even e Martina che ormai formano una coppia fissa.

Tutto sembra andare per il meglio e i due appaiono come una coppia molto affiatata, tanto da scambiarsi le parole “Ti amo”. Quando poi Martina ha una discussione con Esa perché lei gli ha chiesto di apparecchiare in modo piuttosto intimidatorio, Aka7even prende le sue difese.

La ballerina, dopo lo scontro, si isola in camera e qui viene consolata soltanto da Samuele e poi dal rapper. Martina confessa di sentirsi giudicata da tutti in occasioni simili e di voler restare da sola ma Luca rimane vicino a lei.

Questo episodio non passa inosservato per gli altri allievi. Sangiovanni fa notare a Giulia come Aka7even sia sempre e comunque dalla parte di Martina.

Aka7even è geloso di Martina e di Alessandro

Calmati gli animi, però succede dell’altro. Il rapper comincia a notare un certo affiatamento tra Martina e Alessandro, il nuovo arrivato. Così comincia ad osservarli da lontano mentre ridono e scherzano insieme.

Così, lui chiede un chiarimento ma la ballerina lo caccia via dalla stanza. Sangiovanni ne approfitta allora per rimarcare il suo pensiero e sottolinea con Aka7even che lui ha il diritto di essere infastidito dai comportamenti della ragazza.

La stessa Martina oggi ha affrontato altre difficoltà, provocate da una delle professoresse. La ballerina ha infatti ricevuto la fatidica busta rossa da parte di Veronica Peparini.

Nella lettera c’è scritto che ha trovato una sfidante, Erica, molto più preparata e anche più prestante dal punto di vista fisico di lei che sembra invece una bambina agli inizi. La ragazza in questione ha un look estremamente simile al suo, tanto che la proposta della Peparini sembra quasi uno scherzo.