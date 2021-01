Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi, che è appena andato in onda. Protagoniste sono le due allieve di Lorella Cuccarini, Rosa e Martina. La prima deve vedersela con Alessandra Celentano, la seconda con Veronica Peparini.

Rosa affronta infatti una lezione piuttosto complicata con la maestra, in vista di un’esibizione insieme ad Alessandro. L’insegnante non solo la corregge sui passi ma ha molto da ridire anche sul suo abbigliamento. Dopo l’esercitazione, Rosa si sfoga con Samuele e poi con Lorella. Quest’ultima l’aiuta a soffermarsi sui progressi che ha fatto finora e a continuare a lavorare.

Ma anche Martina trova oggi del filo da torcere con una delle professoresse. La ballerina riceve la fatidica busta rossa da parte di Veronica Peparini. Nella lettera c’è scritto che ha trovato una sfidante molto più preparata e anche più prestante dal punto di vista fisico di lei che sembra invece una bambina agli inizi.

Martina, dopo aver letto quelle parole, piuttosto forti, guarda il filmato con il casting dell’avversaria, Erica. Quello che vede la lascia di stucco, la ragazza le assomiglia davvero tanto, a cominciare dal taglio di capelli. La ballerina, in un primo momento non riesce a credere ai suoi occhi e ritiene tutto ciò una presa in giro.

Subito dopo, però, crolla emotivamente e si sfoga con i compagni, è praticamente tutta la vita che si confronta con ragazze che sembrano uguali a lei.

Aka7even e Raffaele provano a convincerla che lei è davvero unica e che vale molto di più di ciò che lei crede. In seguito, Martina parla anche con Lorella Cuccarini dicendo che non accetta che venga definita ancora una bambina dopo tutti gli sforzi che ha fatto finora.