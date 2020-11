Amici 20: riassunto dello speciale del 21 novembre (nessun eliminato)

Oggi sabato 21 novembre su Canale 5, Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento del sabato pomeriggio con la scuola di Amici.

Ospiti in studio della puntata: Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS, e Daniela Cappelletti, conduttrice di Radio Italia. Loro rappresentano due grandi network radiofonici e giudicano i primi inediti dei ragazzi. Questo rappresenta un criterio utile ai professori per capire se confermare o meno il banco del proprio allievo.

I due radiofonici sono chiamati a rispondere o meno alla domanda se riprodurrebbero o meno l’inedito presentato da Sangiovanni, Aka7even e Raffaele. I brani degli ultimi due sono particolarmente in accordo con la linea editoriale di RDS e Radio Italia ma tutti e tre mantengono il banco grazie al parere del professore con cui lo hanno ottenuto.

Quasi tutti gli allievi, ballerini e cantanti, si esibiscono per essere valutati dal docente che li hanno scelti durante il primo speciale e con cui hanno avuto modo di prepararsi questa settimana. Tutti vengono confermati, per ora, nella scuola di Amici. Tra gli highlight della puntata, l’esibizione particolarmente riuscita di Esa sulle note di Impossible che ottiene un bel nove da parte di Rudy Zerbi.

Gli inediti di Amici 20 sono un criterio per confermare o meno il banco

Quest’anno, il compito dell’alunno è mantenere il proprio banco, non è in sfida contro gli altri ma è in sfida solo con se stesso. Durante l’anno il professore farà in modo che il proprio allievo possa presentare il proprio inedito alle radio ed avere delle risposte su come va il mercato discografico.

Il professore farà sentire il pezzo del proprio allievo a RTL 102.5, RADIO 105, RADIO ITALIA, RADIO KISS KISS, RADIO SUBASIO e se il pezzo piacerà alle radio il professore avrà un elemento in più per pensare che ha fatto bene a dare quel banco all’allievo. Quindi questa diventa una conferma per il professore.