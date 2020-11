Sfera Ebbasta ha copiato gli Ateez? La verità e l’audio confronto

Sfera Ebbasta ha copiato gli Ateez? Questa domanda se la sono posta in tantissimi fra i fan della band K-pop, di cui vi avevamo parlato qui su Ginger Generation. E questo sia a livello italiano sia a livello internazionale.

Nel nuovo disco di Sfera Ebbasta, infatti, c’è un pezzo, Salam Alaikum, che è praticamente identico a Utopia degli Ateez. Ma come è possibile che un rapper del calibro di Sfera abbia potuto fare una cosa simile? La verità, per fortuna, è molto meno tragica di quello che potreste pensare.

Sfera Ebbasta ha copiato gli Ateez con Salam Alaikum? Ecco la verità e l’audio confronto

Il pezzo di Sfera, che potete ascoltare cliccando qui, è uno scatenato e frizzante pezzo in collaborazione con Steve Aoki e di 7ARI. Steve Aoki molti di voi lo conosceranno per aver collaborato fra gli altri con i Monsta X e con Louis Tomlinson degli One Direction. Insomma, non proprio l’ultimo degli sprovveduti.



Aoki, dj e produttore di fama internazionale, è il responsabile della base del pezzo di Sfera, che rispetto al ritornello di Utopia è in realtà molto diversa. L’intro del pezzo, che è uguale a Utopia, non è nient’altro che un sample gratuito già utilizzato anche da altri artisti in passato. Qui sotto trovate un esempio!

TiiwTiiw ft Cravata - Maria (دارتها بيا) (Exclusive Music Video 2018)

Esistono infatti alcune piattaforme di produzione musicale (fra le altre, Garage Band) che mettono a disposizione degli artisti delle basi pre pregistrate e royalty free. Questi spezzoni possono dunque essere utilizzati senza limiti da parte degli artisti. L’unico rischio è che, come successo a Sfera, lo stesso sample venga utilizzato per diversi pezzi. Qui sotto potete ascoltare Utopia degli Ateez e fare il confronto con Salam Alaikum.

ATEEZ - 'UTOPIA (Japanese Ver.)' Official Music Video

Tutto è bene quel che finisce bene insomma! Pericolo plagio fortunatamente scampato! Fan degli Ateez potete tirare un sospiro di sollievo!