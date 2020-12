Traduzione testo Afterglow Ed Sheeran: il cantante britannico è tornato con una nuova canzone a sorpresa!

Regalo di Natale anticipato da parte di Ed Sheeran! L’artista ha pubblicato quest’oggi, 21 dicembre, il suo nuovo singolo Afterglow. Un raggio di luce in un periodo buio come non mai, ma anche un segnale di speranza per un 2021 che, ci auguriamo, sarà migliore dell’anno che abbiamo passato.

L’annuncio del nuovo singolo di Ed Sheeran, che come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation è stato anticipato da Power Radio, è avvenuto via Instagram. Poche ore prima dell’uscita del pezzo, Ed ci aveva semplicemente confermato l’uscita di una sorpresa natalizia, senza però ulteriori dettagli.

Qui sotto trovate dunque audio, testo e traduzione di Afterglow di Ed Sheeran!

[Intro] One, two [Verse 1] Stop the clocks, it’s amazingYou should see the way the light dances off your headA million colors of hazel, golden and redSaturday morning is fadingThe sun’s reflected by the coffee in your handMy eyes are caught in your gaze all over again [Pre-Chorus] We were love drunk, waiting on a miracleTrying to find ourselves in the winter snowSo alone in love like the world had disappearedOh, I won’t be silent and I won’t let goI will hold on tighter ‘til the afterglowAnd we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears[Chorus] Oh, I will hold on to the afterglowOh, I will hold on to the afterglow [Verse 2] The weather outside’s changingThe leaves are buried under six inches of white, The radio is playing “Iron & Wine”This is a new dimensionThis is a level where we’re losing track of timeI’m holding nothing against it, except you and I [Pre-Chorus] We were love drunk, waiting on a miracleTrying to find ourselves in the winter snowSo alone in love like the world had disappearedOh, I won’t be silent and I won’t let goI will hold on tighter ‘til the afterglowAnd we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears [Chorus] Oh, I will hold on to the afterglow (X4)

uno, due

ferma gli orologi, è bellissimo

dovresti vedere il modo in cui la luce balla sopra la tua testa

un milione di colori di nocciola diventano rossi

sabato sera sta scomparendo

il sole è riflesso nel caffè che stringi nella tua mano

continuo ad essere rapito dal tuo sguardo

eravamo inebriati d’amore,

aspettando un miracolo

cercando noi stessi nella neve d’inverno

così da soli innamoeti come un mondo che sta scomparendo

oh io non v0glio stare in silenzio

e non lascerà perdere

rimarrò in attesa fino all’inizio del tramonto

e bruceremo così forte fino a che l’oscurità non scompare dolcemente

oh io resisterò fino al tramonto

oh io resisterò fino al tramont0

il meteo fuori sta cambiando

le foglie sono seppellite sotto 1 metro di neve

la radio sta passando Iron & Wine

questa è una nuova dimensione

questo è il livello dove stiamo perdendo traccia del tempo

non sto ponendo alcuna resistenza contro di esso, tranne ma e te

eravamo inebriati d’amore,

aspettando un miracolo

cercando noi stessi nella neve d’inverno

così da soli innamoeti come un mondo che sta scomparendo

oh io non v0glio stare in silenzio

e non lascerà perdere

rimarrò in attesa fino all’inizio del tramonto

e bruceremo così forte fino a che l’oscurità non scompare dolcemente

oh io resisterò fino al tramont0 (X4)