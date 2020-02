Albano e Romina, come già ampiamente anticipato nelle scorse settimane, ci hanno fatto una bellissima sorpresa sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020.

Il duo più amato della storia della musica italiana, dopo essersi esibito sulle note dei loro più grandi successi, ha infatti presentato in diretta su Rai Uno il primo inedito da ben 25 anni a questa parte. Il brano in questione, dal sapore latino, si intitola Raccogli l’attimo.

Il nuovo singolo di Albano e Romina, vi informiamo, è stato scritto da Cristiano Malgioglio con la musica di Antonio Summa.

Albano, vi ricordiamo, poco prima di presentare il singolo ha rischiato un epic fail! L’artista è infatti stato sul punto di cadere dalle scale dell’Ariston! Cliccando qui trovate il video del fattaccio!

Qui sotto trovate il video dell’esibizione e il testo di Raccogli l’attimo.

Festival di Sanremo – S2020E1 – Al Ban0 e Romina cantano ‘Raccogli l’attimo’ – Video – RaiPlay Al Bano e Romina Power presentano al pubblico dell’Ariston il loro nuovo brano ‘Raccogli l’attimo’

Prendimi

quando il cuore sa davvero arrendersi

come i nostri baci che si rubano

dentro in un bolero io e te

Svegliami

quando il sole spacca i vetri amami

come fosse il primo giorno insieme

mille rose rosse di te

Raccogli l’attimo

come una canzone malinconica

come un ricordo più nostalgico

come una carezza che mi fai

raccogli l’attimo

come un’avventura acrobatica

come un”alba che non si dimentica

siamo un cerchio io e te io e te

Guardami

fissa nei tuoi occhi ? anima

come questa nostra magica

come il tempo fermo intorno a noi

E intanto sognami

quando io t’abbraccio sento i battiti

quando il nostro corpo prende un ritmo in più

siamo dentro ad un brivido io e te

Raccogli l’attimo come un’avventura acrobatica

come un’alba che non si dimentica

siamo un cerchio io e te io e te

come un’alba che non si dimentica

come una canzone malinconica

come un’avventura acrobatica