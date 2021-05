Aka7even: tutte le date dell’instore tour firmacopie del suo primo disco

Era solo questione di tempo prima che anche Aka7even annunciasse le date relative agli appuntamenti instore per il suo primo disco.

L’artista campano ha appena annunciato via social quali saranno le quattro immancabili occasioni per incontrare i suoi tanti fan e che prenderanno il via poco prima dell’inizio dell’estate.

Ecco tutte le date dell’instore tour firmacopie di Aka7even

14 giugno Mondadori Megastore Milano

15 giugno Mondadori Bookstore Torino

16 giugno Mondadori Bookstore Bologna

16 giugno Mondadori Bookstore Roma

Ovviamente, per motivi legati all’emergenza sanitaria, il firmacopie si svolgerà in modo molto diverso dal solito. Sarà infatti come sempre rispettare il distanziamento e indossare le mascherine. Per partecipare, ovviamente, dovrete essere in possesso di una copia del disco. Ecco il messaggio condiviso da Aka7even:

Finalmente potremo incontrarsi e sinceramente non vedevo l’ora, vi aspetterò!

ECCO A VOI DATE INSTORE 💛 siete carichi?????? pic.twitter.com/KxseDO7WRM — Aka 7even (@Aka7evenreal) May 29, 2021

Il primo disco di Aka e la convivenza con Deddy

Aka7even, il primo disco dell’artista di Amici 20, contiene tutti gli inediti presentanti dal cantante nel talent show: Yellow, Mille parole, Loca e Mi manchi.

I fan che hanno comprato e ascoltato l’album hanno apprezzato, in particolar modo anche altri due inediti, Blue e Luna, oltre ai brani Eazy, Fuori, Strike, Black, Rolly Stone e Torre Eiffel.

Il disco a pochi giorni dalla sua uscita è già nella top 10 degli album più venduti nella chart di FIMI/Gsk, senza contare il grande successo di Mi manchi (certificato disco di platino).

Aka7even, come vi abbiamo raccontato, a breve inizierà una seconda convivenza (dopo quella nel talent) con l’amico Deddy.

Nel corso della nostra recente intervista all’artista torinese, lo stesso Deddy ci ha svelato che la città prescelta in cui andranno a vivere è Roma.