Sangiovanni, Giulia e Deddy sul set di Uomini e Donne (Video)

Durante gli ultimi daytime di Amici 20, Sangiovanni, Giulia e Deddy hanno richiesto alla produzione di partecipare alle registrazioni di Uomini e Donne.

A svelarlo la storica autrice del dating show condotto da Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, che ha pubblicato il video in cui si vedono i tre finalisti dietro le quinte.

I tre ragazzi sono rimasti nei camerini dello studio e qui ne hanno approfittato per svuotare una scatola contenente merendine appartenente a Maria de Filippi. Si tratta di qualche snack che la conduttrice di solito tiene per sé per i momenti di pausa. Ad esempio durante i balli tra tronisti e corteggiatori.

Raffaella, nel girare il video, ha commentato sottolineando che Sangiovanni e gli altri due ragazzi non hanno risparmiato proprio nulla. Arrivando a mangiare quasi il cartone in cui le merendine erano contenute.

“Durante una registrazione di Uomini e Donne, Sangiovanni, Giulia e Deddy ogni tanto chiedevano di assistere alle puntate nel backstage e di fare merendina rubando, raschiando la scatola della merenda di Maria. Vi siete mangiati anche il cartone”.

Questo simpatico aneddoto ci riconduce agli ultimi giorni in casetta dei tre finalisti di Amici 20 e corrisponde a una delle tante e divertenti richieste di Sangiovanni e gli altri alla produzione. Una di questa era quella di poter fare delle passeggiate, l’altra di poter partecipare in qualche modo a Uomini e Donne.

L’edizione appena conclusa di Amici è stata in effetti quella in cui si è notato di più il filo conduttore tra i due programmi condotti da Maria De Filippi. Apparentemente due mondi tanto distanti a livello di contenuti.

Quest’anno, infatti, la convivenza tra i ragazzi per tanti mesi ha fatto sì che piccoli grandi amori avessero un ruolo assolutamente centrale nello show.