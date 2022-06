Le Aespa annunciano l’uscita dell’EP Girls – The 2nd Mini Album

Le stelle nascenti del K-Pop, le Aespa, sono pronte per ritornare sulla scena con il loro attesissimo EP Girls – The 2nd Mini Album che sarà fuori ovunque l’8 luglio.

Il pre-order dell’album ha già registrato numeri altissimi in Asia. Tanto da far diventare le Aespa il secondo girl-group dopo le BLACKPINK a superare 1 milione di pre-orders nella storia.

La traccia Illusion, un assaggio del sound del nuovo EP, è fuori ovunque ora e anticipa il primo singolo, Life’s Too Short, previsto per il 24 giugno.

L’annuncio, oltretutto, avviene in concomitanza della nuova partnership di SM Entertainment con Warner Records.

Il video di Illusion dal nuovo EP

Chi sono le AESPA: biografia

Le Aespa sono un gruppo confident e dall’atteggiamento grintoso al femminile di 4 membri che già al loro debutto con Black Mamba hanno superato 100M di visualizzazioni su YouTube. Si tratta del debutto più veloce di ogni altro K-Pop act nella storia.

Uno dei loro principali segni distintivi è la loro volontà di essere presenti anche nella virtual reality con i loro 4 avatars. Chiamati ‘AE’, sono stati creati basati sulle effettive caratteristiche fisiche e di personalità dei 4 membri: Karina, Winter, Giselle, Ningning.

Negli scorsi mesi hanno dato il via alla loro carriera mondiale esibendosi sul palco del Coachella, definito da Rolling Stone come un grande e atteso evento.

L’anno scorso le Aespa hanno rilasciato il loro primo EP, Savage – The 1st Mini Album. Il progetto è entrato nella Top 20 della Billboard Top 200 diventando la più alta entrata nella storia per un debutto di un girl-group K-Pop.

La band ha ricevuto importante copertura mediatica da Forbes, Teen Vogue, Rolling Stone, Flaunt e TIME che le ha incoronate come The Next Generation Leaders, Class of 2022.

Apple Music, inoltre, le ha recentemente annunciate come le nuove esponenti di Apple Up Next, un’iniziativa periodica di Apple per mettere in luce i nuovi e migliori talenti. Questa campagna global le vedrà coinvolte in un short film dove si racconteranno e in diverse interviste ed esibizioni live.