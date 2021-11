Adele – To be loved: audio, testo e traduzione

Adele ha pubblicato To be loved, uno dei brani dal suo nuovo disco, 30, rilasciato venerdì 19 novembre. Si tratta di 12 tracce più 3 bonus track presenti solo nell’edizione deluxe del disco, disponibile in esclusiva nei negozi Target.

Audio To be loved di Adele

Testo To be loved di Adele

I built a house for love to grow

I was so young that it was hard to know

I’m as lost now as I was back then

Always make a mess of everything

It’s about time that I face myself

All I do is bleed into someone else

Painting walls with all my secret tears

Filling rooms with all my hopes and fears

But oh my, oh my

I’ll never learn if I never leap

I’ll always yearn if I never speak

To be loved and love at the highest count

Means to lose all the things I can’t live without

Let it be known that I will choose to lose

It’s a sacrifice but I can’t live a lie

Let it be known, let it be known that I tried

I’m so afraid but I’m open wide

I’ll be the one to catch myself this time

Trying to learn to lean in to it all

Ain’t it funny how the mighty fall?

Looking back I don’t regret a thing

Yeah, I took some bad turns that I am owning

I’ll stand still and let the storm pass by

Keep my heart safe ‘til the time feels right

But oh my, oh my

I’ll never learn if I never leap

I’ll always yearn if I never speak

To be loved and love at the highest count

Means to lose all the things I can’t live without

Let it be known that I will choose to lose

It’s a sacrifice but I can’t live a lie

Let it be known

Let it be known that I cried for you

Even started lying to you

What a thing to do

All because I wanted

To be loved and love at the highest count

Means to lose all the things I can’t live without

Let it be known, known, known

That I will choose, I will lose

It’s a sacrifice but I can’t live a lie

Let it be known

Let it be known that I tried, that I tried

Let it be known that I tried

Traduzione To be loved di Adele

Ho costruito una casa per far crescere l’amore

Ero così giovane che era difficile saperlo

Sono persa ora come lo ero allora

Fai sempre un casino di tutto

È ora che affronti me stessa

Tutto quello che faccio è sanguinare in qualcun altro

Dipingendo i muri con tutte le mie lacrime segrete

Riempiendo le stanze con tutte le mie speranze e paure

Ma oh mio, oh mio

Non imparerò mai se non salto mai

Bramerò sempre se non parlo mai

Essere amati e amare al massimo grado

Significa perdere tutte le cose senza le quali non posso vivere

Fa sapere che sceglierò di perdere

È un sacrificio ma non posso vivere una bugia

Lascia che si sappia, che si sappia che ci ho provato

Ho tanta paura ma sono spalancata

Sarò io a prendermi questa volta

Sto cercando di imparare ad appoggiarmi a tutto

Non è divertente come il potente cada?

Guardando indietro non mi pento di niente

Sì, ho preso delle brutte svolte che possiedo

Starò fermo e lascerò passare la tempesta

Mantieni il mio cuore al sicuro finché non sembrerà il momento giusto

Ma oh mio, oh mio

Non imparerò mai se non salto mai

Bramerò sempre se non parlo mai

Essere amati e amare al massimo grado

Significa perdere tutte le cose senza le quali non posso vivere

Fa sapere che sceglierò di perdere

È un sacrificio ma non posso vivere una bugia

Facci sapere

Fai sapere che ho pianto per te

Ho anche iniziato a mentirti

Che cosa fare

Tutto perché volevo

Essere amati e amare al massimo grado

Significa perdere tutte le cose senza le quali non posso vivere

Lascia che sia conosciuto, conosciuto, conosciuto

Che sceglierò, perderò

È un sacrificio ma non posso vivere una bugia

Facci sapere

Fai sapere che ci ho provato, che ci ho provato

Facci sapere che ci ho provato