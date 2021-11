Adele – Love is a game: audio, testo e traduzione

Adele ha pubblicato Love is a game, uno dei brani dal suo nuovo disco, 30, rilasciato venerdì 19 novembre. Si tratta di 12 tracce più 3 bonus track presenti solo nell’edizione deluxe del disco, disponibile in esclusiva nei negozi Target.

Audio Love is a game di Adele

Testo Love is a game di Adele

All your expectations of my love are impossible

Surely you know, that I’m not easy to hold

It’s so sad how incapable of learning to grow I am

My heart speak in puzzles and codes

I’ve been trying my whole life to solve

God only knows how I’ve cried

I can’t take another defeat

A next time would be the ending of me

Now that I see, ee-ee, ee-ee

That love is a game (Ooh-ooh) for fools to play (Ooh, ooh, ooh)

And I ain’t fooling (Fooling), what a cruel thing (Cruel thing)

To self-inflict that pain, yeah, yeah-yeah, yeah

Love (Ooh-ooh) is a game (Ooh-ooh) for fools to play (Ooh, ooh, ooh)

And I ain’t fooling (Fooling), what a cruel thing (Cruel thing)

To self-inflict that pain

How unbelievable (Unbelievable)

Of me to fall, for the lies that I tell? (Lies I tell)

The dream that I sell? (Dream I sell)

When my heart ache, it’s inevitable (It’s inevitable)

But I’m no good at doing it well

Not that I care (I don’t care)

Why should anything about it be fair?

When love is a game (Ooh-ooh) for fools to play (Ooh, ooh, ooh)

And I ain’t fooling (Fooling), what a cruel thing (Cruel thing)

To self-inflict that pain, yeah, yeah-yeah, yeah

Love (Ooh-ooh) is a game (Ooh-ooh) for fools to play (Ooh, ooh, ooh)

And I ain’t fooling again (Fooling), what a cruel thing (Cruel thing)

To self-inflict that pain

No amount of love, can keep me satisfied (Satisfied, satisfied)

I can’t keep up (Can’t keep up, can’t keep up)

When I keep changing my mind (Change my mind, change my mind)

The feelings flood me to the heights of no compromise

Love (Ooh-ooh) is a game (Ooh-ooh) for fools to play (Ooh, ooh, ooh)

And I ain’t fooling (Fooling), what a cruel thing (Cruel thing)

To self-inflict that pain, yeah, yeah-yeah, yeah

Love (Ooh-ooh) is a game (Ooh-ooh) for fools to play (Ooh, ooh, ooh)

And I ain’t fooling again (Fooling), what a cruel thing (Cruel thing)

To self-inflict that pain (Ah, ah, ah-ah-ah, ah-ah, ah, ah, ah)

I can love me

I can love my whole again

I love me now

I can love everything

I’m a fool for that

You know I, you know I’m gonna do it

Oh-oh, oh-oh

I’d do it all again

Like I did it

‘Cause I’m addicted, I’m addicted

You know I’m gonna do it again

Traduzione Love is a game di Adele

Tutte le tue aspettative sul mio amore sono impossibili

Sicuramente sai, che non sono facile da tenere in braccio

È così triste quanto io sia incapace di imparare a crescere

Il mio cuore parla in enigmi e codici

Ho provato tutta la mia vita a risolvere

Dio solo sa come ho pianto

Non posso sopportare un’altra sconfitta

Una prossima volta sarebbe la mia fine

Ora che vedo, ee-ee, ee-ee

Quell’amore (Ooh-ooh) è un gioco (Ooh-ooh) per gli sciocchi (Ooh, ooh, ooh)

E non sto prendendo in giro (Imbrogliando), che cosa crudele (Cosa crudele)

Per autoinfliggerti quel dolore, sì, sì-sì, sì

L’amore (Ooh-ooh) è un gioco (Ooh-ooh) per gli sciocchi (Ooh, ooh, ooh)

E non sto prendendo in giro (Imbrogliando), che cosa crudele (Cosa crudele)

Per autoinfliggersi quel dolore

Com’è incredibile (incredibile)

Di me cadere, per le bugie che dico? (Bugie che dico)

Il sogno che vendo? (Sogno che vendo)

Quando il mio cuore fa male, è inevitabile (è inevitabile)

Ma non sono brava a farlo bene

Non che mi importi (non mi interessa)

Perché qualcosa al riguardo dovrebbe essere giusto?

Quando l’amore (Ooh-ooh) è un gioco (Ooh-ooh) per gli sciocchi (Ooh, ooh, ooh)

E non sto prendendo in giro (Imbrogliando), che cosa crudele (Cosa crudele)

Per autoinfliggerti quel dolore, sì, sì-sì, sì

L’amore (Ooh-ooh) è un gioco (Ooh-ooh) per gli sciocchi (Ooh, ooh, ooh)

E non sto prendendo in giro di nuovo (Imbrogliando), che cosa crudele (Cosa crudele)

Per autoinfliggersi quel dolore

Nessuna quantità di amore, può mantenermi soddisfatta (soddisfatto, soddisfatto)

Non riesco a tenere il passo (non riesco a tenere il passo, non riesco a tenere il passo)

Quando continuo a cambiare idea (Cambia idea, cambia idea)

I sentimenti mi inondano fino alle vette del non compromesso

L’amore (Ooh-ooh) è un gioco (Ooh-ooh) per gli sciocchi (Ooh, ooh, ooh)

E non sto prendendo in giro (Imbrogliando), che cosa crudele (Cosa crudele)

Per autoinfliggerti quel dolore, sì, sì-sì, sì

L’amore (Ooh-ooh) è un gioco (Ooh-ooh) per gli sciocchi (Ooh, ooh, ooh)

E non sto prendendo in giro di nuovo (Imbrogliando), che cosa crudele (Cosa crudele)

Per autoinfliggerti quel dolore (Ah, ah, ah-ah-ah, ah-ah, ah, ah, ah)

Posso amarmi

Posso amare di nuovo tutto me stessa

mi amo adesso

posso amare tutto

Sono uno sciocca per questo

Lo sai, lo sai che lo farò

Oh oh oh oh

Rifarei tutto

come l’ho fatto io

Perché sono dipendente, sono dipendente

Sai che lo farò di nuovo