Adele – My little love: audio, testo e traduzione

Adele ha pubblicato My little love, uno dei brani dal suo nuovo disco, 30, rilasciato venerdì 19 novembre. Si tratta di 12 tracce più 3 bonus track presenti solo nell’edizione deluxe del disco, disponibile in esclusiva nei negozi Target.

Audio My little love di Adele

Testo My little love di Adele

Mh, mh

My little love

I see your eyes widen like an ocean

When you look at me so full of my emotions

I’m findin’ it hard to be here since he did

I know you feel lost, it’s my fault completely

Tell me you love me

I love you a million by fact

I don’t recognize myself in the coldness of the day light

So I ain’t surprised you can read through all of my lies

I feel so bad to be here when I’m so guilty

I’m so far gone and you’re the only one who can save me

Oi, I feel like you don’t lovе me

Why do you feel like that?

Do you like-likе me?

You know mommy doesn’t like anyone else like I like you, right?

I’m holdin’ on (Baby)

Mama’s got a lot to learn (It’s heavy)

I’m holdin’ on (Catch me)

Mama’s got a lot to learn (Teach me)

Mummy’s been having a lot of big feelings recently

Like how?

Just like, mummy, I’m, I’m, the feeling that I have, like, hm, I feel a bit confused

Why?

I don’t know

And I feel like I don’t really know what I’m doing

Oh, at all?

At all

And that would make me go [?]

My little love

Tell me, do you feel the way my past aches?

When you lay on me, can you hear the way my heart breaks?

I wanted you to have everything I never had

I’m so sorry if what I’ve done makes you feel sad

I love your dad ‘cause he gave you to me

You’re half me and you’re half daddy

Oh

I’m holdin’ on (Baby)

Mama’s got a lot to learn (It’s heavy)

I’m holdin’ on (Catch me)

Mama’s got a lot to learn (Teach me)

I’m having a bad day, I’m having a very anxious day

I feel very paranoid, I feel very stressed

Um, I have a hangover, which never helps, but

I feel like today is the first day since I left that I feel lonely

And I never feel lonely, I love being on my own

I always preferred being on my own than being with people

And I feel like maybe I’ve been, like, overcompensating

Being out and stuff like that to keep my mind off of him

And I feel like today I’m home, and I wanna be at home

I just wanna watch TV and curl up in a ball and

Be in my sweats and stuff like that, I just feel really lonely

I feel a bit frightened that I might feel like this at all

Traduzione My little love di Adele

Mh, mh

Mio piccolo amore

Vedo i tuoi occhi spalancarsi come un oceano

Quando mi guardi così piena delle mie emozioni

Trovo difficile essere qui da quando l’ha fatto lui

So che ti senti perso, è completamente colpa mia

Dimmi che mi ami

Ti amo un milione di fatto

Non mi riconosco nella freddezza della luce del giorno

Quindi non sono sorpresa che tu possa leggere tutte le mie bugie

Mi sento così male ad essere qui quando sono così colpevole

Sono così lontana e tu sei l’unico che può salvarmi

Oi, sento che non mi ami

Perché ti senti così?

Ti piaccio?

Lo sai che alla mamma non piacciono gli altri come piaci a me, vero?

Sto resistendo (Baby)

La mamma ha molto da imparare (è pesante)

Sto resistendo (Prendimi)

La mamma ha molto da imparare (insegnami)

La mamma ha avuto un sacco di grandi sentimenti di recente

Come come?

Proprio come, mamma, sono, sono, la sensazione che ho, tipo, hm, mi sento un po’ confuso

Come mai?

Non lo so

E mi sento come se non sapessi davvero cosa sto facendo

Oh, del tutto?

Affatto

E questo mi farebbe andare [?]

Mio piccolo amore

Dimmi, senti il ​​modo in cui mi fa male il passato?

Quando ti stendi su di me, riesci a sentire il modo in cui il mio cuore si spezza?

Volevo che tu avessi tutto quello che io non ho mai avuto

Mi dispiace tanto se quello che ho fatto ti fa sentire triste

Amo tuo padre perché ti ha dato a me

Sei metà me e metà papà

Oh

Sto resistendo (Baby)

La mamma ha molto da imparare (è pesante)

Sto resistendo (Prendimi)

La mamma ha molto da imparare (insegnami)

Sto passando una brutta giornata, sto vivendo una giornata molto ansiosa

Mi sento molto paranoica, mi sento molto stressata

Ho i postumi di una sbornia, che non aiuta mai, ma

Sento che oggi è il primo giorno da quando sono partita in cui mi sento sola

E non mi sento mai sola, amo stare da sola

Ho sempre preferito stare da sola che stare con la gente

E mi sento come se fossi stata, tipo, sovracompensato

Essere fuori e cose del genere per non pensare a lui

E mi sento come se oggi fossi a casa, e voglio essere a casa

Voglio solo guardare la TV e raggomitolarmi come una palla e

Sii nei miei sudori e cose del genere, mi sento davvero sola

Ho un po’ paura di potermi sentire così