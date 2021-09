Adele: ecco chi è il suo nuovo fidanzato Rich Paul

Adele è ufficialmente fidanzata con Rich Paul. La fonte della notizia arriva direttamente dalla cantante britannica che ha condiviso su Instagram un album fotografico in cui posa da sola in uno splendido abito da sera e poi è teneramente abbracciata con la sua dolce metà, con un cuore rosso come didascalia.

Chi è Rich Paul? Come riporta MTV Italia, si tratta dell’agente di una stella del basket americano LeBron James. Rich ha 40 anni (quini ne ha 7 più di Adele) ed è amico del cestista ancor prima che entrasse nella NBA (l’Associazione Nazionale di Basket in Nord America) nel 2003. In quell’anno, l’atleta iniziò a giocare nella lega professionistica chiese a Paul di fare parte della sua crew. Da allora, ha iniziato a fare il manager sportivo e in seguito ha aperto una sua agenzia che oggi gestisce diversi altri campioni del basket statunitense.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adele (@adele)

Da quanto tempo stanno insieme Adele e Rich Paul? Al momento non si conosce la data esatta in cui è nata questa nuova coppia né tantomeno come si sono conosciuti e innamorati. Le prime voci sulla loro storia hanno iniziato a circolare quando nella scorsa primavera ci sono stati i primi avvistamenti di Adele sugli spalti delle partite di pallacanestro insieme al procuratore sportivo.

Soltanto lo scorso maggio, invece, veniva formalizzato il divorzio tra la cantante e Simon Konecki, dopo la separazione avvenuta nell’aprile 2019. Si è dimostrato infondato, invece, il gossip su una presunta storia tra Adele e il rapper Skepta, un rumor del 2020 stroncato sul nascere proprio dall’artista che si è dichiarata single per mettere a tacere le voci.