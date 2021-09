Amici 21 – daytime: ammessa Nicol, gli allievi entrano in casetta

La prima puntata del daytime di Amici 21 è andata in onda oggi alle 16:10 su Canale 5.

Continua la formazione della nuova classe, iniziata ieri con il primo speciale di questa edizione, e viene mostrata l’ammissione di Nicol e di due ballerini che però dovranno ancora contendersi il banco. Tutti gli allievi, poi, prendono possesso delle proprie camere in casetta!

Amici 21: Nicol ammessa, tutti i ragazzi vanno in casetta

Nella seconda parte delle audizioni, andata in onda oggi, la 21enne Nicol si esibisce con un suo inedito. Anna Pettinelli abbassa la leva togliendole la base musicale che però viene rimessa da Zerbi, così l’artista può cantare il suo pezzo fino alla fine.

La conduttrice radiofonica spiega di trovare nel suo stile qualcosa di già sentito mentre Rudy la trova molto originale. A pensarla come lui anche Lorella Cuccarini che tuttavia è ben felice che la ragazza entri nella scuola, anche se lavorerà con l’ex produttore discografico.

Sì, sì e ancora sì per il prof Rudy Zerbi! Nicol sul banco di #Amici21 c’è scritto il tuo nome 💥 pic.twitter.com/6esuH1Svgj — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 20, 2021



Riescono ad entrare nella scuola di Amici anche i due ballerini Mattias e Gianmarco, di 18 e di 21 anni, scelti entrambi da Veronica Peparini. Non si tratta però di un’ammissione definitiva.L’insegnante di modern, infatti, utilizzerà questa settimana per lavorare con entrambi per decidere durante il prossimo speciale chi sarà un allievo a tutti gli effetti.

Subito dopo la registrazione della puntata, durante il daytime di oggi, vediamo i ragazzi trasferirsi in casetta e prendere possesso dei posti letto. “Siete liberi di fare ciò che volete, vi scegliete il letto, fare tutto quello che volete, per il resto in bocca al lupo”, dice Maria in collegamento con gli alunni.

Il cantante Tommaso telefona subito alla sua fidanzata per darle la bella notizia sulla sua entrata nella scuola, lo stesso fa il ballerino Mirko con sua mamma.