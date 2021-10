Adele annuncia il nuovo disco “30”: data di rilascio

Adele ha finalmente annunciato quello che tutti stavano aspettando. Il suo nuovo album è in dirittura di arrivo. Il 19 novembre è la data da segnare sul calendario perché arriverà il suo nuovo lavoro, dal titolo “30”.

Con un lunghissimo post pubblicato sui social, la cantante che solo di recente aveva annunciato il suo comeback, con il singolo Easy On Me, ha spiegato i motivi della lunga pausa e del suo ritorno.

Non ero lontanamente vicina a quello che volevo fare e raggiungere quando ho iniziato tre anni fa. Mi rifacevo alla mia routine e alle cose che conoscevo, per sentirmi al sicuro. Allo stesso tempo mi stavo buttando in una spirale di tumulti interiori e totale confusione.

Ho imparato tanto su di me negli ultimi tempi. Ho gettato via molti strati ma ne ho anche aggiunti di nuovi. Ho abbracciato una nuova mentalità, e penso di aver ritrovato nuovamente i miei sentimenti.

Per questo motivo sono finalmente pronta a far uscire questo nuovo album.

E’ stato il mio o la va o la spacca in questo periodo complicato della mia vita. Quando lo stavo scrivendo è stato il mio amico che mi portava il vino e cercava di tirarmi su il morale. L’amico che dà sempre i giusti consigli. Senza dimenticare quello che ti dice è il tuo Saturno contro fregatene, si vive una volta sola. L’amico che mi tiene la mano la notte quando piango e non so veramente il perché.

E infine l’amico che si ricordava di vedere come stavo quando io non ero pronta a farlo perché consumata dal mio dolore. Ho ricostruito la mia casa e il mio cuore da quel momento e questo album lo racconta.

La casa è dove si trova il cuore.