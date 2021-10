Adele annuncia il singolo Easy On Me: arriva il 15 Ottobre!

Dopo tante speculazioni Adele ha annunciato il suo nuovo singolo: Easy On Me! La canzone, che uscirà il 15 Ottobre, sarà il primo estratto del suo quarto disco, che dovrebbe chiamarsi 30.

La cantante ha dato l’annuncio pubblicando l’anteprima di quello che dovrebbe essere il videoclip ufficiale sui suoi canali social ufficiali.

Il nuovo disco di Adele, 30, dovrebbe uscire il 19 Novembre.

Negli ultimi giorni, infatti, sono apparse delle proiezioni con il numero 30, affisse su edifici di alcune grandi città. A segnalarlo è Pop Crave che riporta quali sono le metropoli prescelte per questa misteriosa campagna promozionale: Amsterdam, Berlino, Cardiff, Dublino, Edimburgo, Liverpool, Londra, Los Angeles, New York, Toronto, Parigi e Roma.

Mysterious billboards with the number ’30’ have began appearing in different parts of the world amidst speculation that Adele will be dropping her album soon. pic.twitter.com/nWhAvoBIqm

— Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2021