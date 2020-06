La hit Laxed (Syren Beat) di Jawsh 685, diventata un vero e proprio fenomeno globale sui social, arriva ora in radio in una nuova versione insieme a Jason Derulo, “Savage Love (Laxed – Syren Beat)”, già disponibile in digitale.

Dopo il successo del brano originale, che ha generato oltre 55 milioni di contenuti condivisi in poche settimane raggiungendo il #1 su TikTok e il #1 della classifica italiana e globale di Shazam, Jawsh 685 e Jason Derulo si sono uniti creando un singolo pronto a travolgere l’estate 2020.

Chi è Jawsh 685? Ecco le curiosità e la sua biografia!

Jawsh 685 è uno studente delle superiori del sud di Auckland, Nuova Zelanda, che ha visto il suo pezzo, “Laxed (Siren Beat)”, diventare un successo planetario, creando un vero e proprio movimento globale con milioni di utenti su TikTok che celebrano il patrimonio culturale locale attraverso la “Culture Dance” condivisa attraverso i loro video. In poche settimane, il brano è stato utilizzato in oltre 55 milioni di TikTok video.

Tra i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno contribuito con dei loro video, artisti come Lizzo, celebrità come Jessica Alba e le star di TikTok Addison Rae, Tony Lopez, Charli D’Amelio. Grazie anche al loro coinvolgimento, la traccia è entrata nelle classifiche Shazam di tutto il mondo, raggiungendo le prime 25 posizioni in 30 paesi, compresa la posizione #2 della classifica Global Shazam. La canzone ha anche superato 17 milioni di stream su Spotify e oltre 8 milioni di visualizzazioni su Youtube.

If I woke up without ya

I don’t know what I would od

Thought I could be single forever ’till I met you

Usually don’t be fallin’ be fallin’ first

You gotta way of keeping me comin’ back to back

I just found out the only reason that you lovin’ me

Is to get back at your ex looover but before you leave

Usually I would never would never even care

Baby I know she creepin’ I feel it in the air

Every night and every day

I try to make you stay

But your

Savage looove

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin’ like an angel

But your savage looove

But when you kiss me

I know you don’t give two fucks

But I still want that

Your savage looove

Your savage looove-looove-looove x2

You could use me

Cos I still want that your savage

Baby I hope this ain’t karma cos I get around

You wanna run it up, I wanna lock it down

Usually don’t be fallin’, be fallin’ fallin’ first

You gotta way of making me spend up all my cash

Every night and every day

I try to make you stay

But your

Savage looove

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin’ like an angel

But your savage looove

But when you kiss me

I know you don’t give two fucks

But I still want that

Your savage looove

Your savage looove-looove-looove x 2

You could use me

Cos I still want that your savage looove

Your savage looove-looove-looove

Your savage looove-looove-looove

You could use me

Baby

Savage looove

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin’ like an angel

But your savage looove

But when you kiss me

I know you don’t give two fucks

But I still want that

Your savage looove (savage looove) x3

You could use me

Cos I still want that your savage love

Traduzione Savage Love Jason Derulo Jawsh 685

se mi sveglio senza di te

non so cosa farei

pensavo che avrei potuto essere single per sempre prima di incontrarti

di solito non innamorarti, non innamorarti per prima

tu devi avere un modo di farmi ritornare sempre indietro

ho appena scoperto che l’unico motivo per cui tu mi ami

è tornare al tuo ex amante ma prima che tu te ne vada

di solito non mi sarei nemmeno mai interessato

baby io so che lei è inquietata lo sento nell’aria

ogni notte ed ogni giorno

io cerco di farti rimanere

ma sei

legata

amore selvaggio

qualcuno qualcuno

ti ha spezzato il cuore?

sembri un angelo

ma il tuo amore selvaggio

ma quando mi baci

io so che non te ne frega nulla

ma io lo voglio ancora

il tuo amore selvaggio

il tuo amore selvaggio selvaggio selvaggio

tu potresti usarmi

perché io voglio ancora quella tua parte selvaggia

baby io spero che questo non sia il karma perché sono in giro

tu vuoi velocizzarlo, tu vuoi chiuderlo

di solito, non innamorarti, non innamorarti per prima

hai un modo di farmi spendere tutti i soldi

ogni notte ed ogni giorno

io cerco di farti rimanere

ma sei

amore selvaggio

qualcuno qualcuno

ti ha spezzato il cuore?

sembri un angelo

ma il tuo amore selvaggio

ma quando mi baci

io so che non te ne frega nulla

ma io lo voglio ancora

il tuo amore selvaggio

il tuo amore selvaggio selvaggio selvaggio

tu potresti usarmi

perché io voglio ancora quella tua parte selvaggia

il tuo amore, amore, amore selvaggio

il tuo amore, amore, amore selvaggio

tu potresti usarmi

baby

amore selvaggio

qualcuno qualcuno

ti ha spezzato il cuore?

sembri un angelo

ma il tuo amore selvaggio

ma quando mi baci

io so che non te ne frega nulla

ma io lo voglio ancora

il tuo amore selvaggio

il tuo amore selvaggio selvaggio selvaggio

tu potresti usarmi

perché io voglio ancora quella tua parte selvaggia