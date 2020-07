Il 23 luglio 2010, esattamente dieci anni fa, si scriveva una nuova importante pagina della storia della musica mondiale. Il visionario Simon Cowell, ideatore del format di X Factor Uk, creava i One Direction. 5 ragazzi belli e talentuosi che si erano presentati come singoli alle Audition venivano riuniti in una band che avrebbe conquistato milioni di fan in tutto il mondo in brevissimo tempo.

Ginger Podcast - SKAM Italia 4, reunion di One Direction ed High School Musical e Summertime

Watch this video on YouTube

I One Direction rappresentano ancora oggi uno dei progetti discografici di maggior successo della storia della musica mondiale. Meglio di loro come boyband soltanto i Beatles, ai quali vengono spesso paragonati (perlomeno per quanto riguarda le origini e il livello di affezione del fandom).

Clicca qui per comprare Four!





Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan, nonostante lo scioglimento, sono ancora oggi venerati da un esercito di directioner che non ha mai smesso di amarli. E che in questi giorni di decennale è più in fibrillazione che mai.

#10YearsofOneDirection: le fan su Twitter si preparano al decennale dei One Direction

Impazienti di poter festeggiare questo tanto atteso 23 luglio 2020, le fan dei ragazzi su Twitter hanno già iniziato a scaldare i motori. Nelle ultime ore, l’hashtag #10YearsofOneDirection è schizzato in vetta ai TT mondiali. Sono state tantissime ad aver scritto messaggi di stima, affetto e vicinanza ai 1D, che tanto ci mancano!

Ecco alcuni dei post apparsi su Twitter legati all’hashtag celebrativo #10yearsofOneDirection!

per ricordarvi che questo è successo veramente.

Nello io ti credo.#10YearsOfOneDirection pic.twitter.com/7DJGklHJyp — 𝗰𝗿𝘆𝗶𝗻𝗹𝗮𝗿𝗿𝘆²⁸|| ᴄɪᴀ ɪɴ ᴄʀɪᴍᴇ❱❱❱❱❱ (@mydirection_) July 22, 2020

Ricordiamoci tutti insieme il vero motivo per quale stiamo festeggiando. #10YearsOfOneDirection questo non questo pic.twitter.com/kJPfoRJOII — 𝚏𝚎𝚍𝚎¹ᴰ◟̽◞̽ | 𝚏𝚋𝚒 𝚒𝚗 𝚕𝚊 ☁️ (@thisiisnothend) July 22, 2020

Ricordiamoci tutti insieme il vero motivo per quale stiamo festeggiando. #10YearsOfOneDirection questo non questo pic.twitter.com/kJPfoRJOII — 𝚏𝚎𝚍𝚎¹ᴰ◟̽◞̽ | 𝚏𝚋𝚒 𝚒𝚗 𝚕𝚊 ☁️ (@thisiisnothend) July 22, 2020

Comunque questi 18 mesi sono proprio passati lentamente, sembrano quasi 5 anni.

#10YearsOfOneDirection pic.twitter.com/Ha7cT0P4IN — 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎 ◟̽◞̽ 𝒕𝒓𝒆𝒆 𝒔𝒒𝒖𝒂𝒅👹🌲 (@mamacita1204) July 22, 2020

domani sarà il compleanno di questi geni della matematica ma noi li amiamo lo stesso #18MonthsMyAss #10YearsOfOneDirection pic.twitter.com/2NTTJMIOID — 𝒜𝓁𝒾𝒸𝑒 💜 (@alilovs1D) July 22, 2020