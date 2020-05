Zombies 2: ecco la prima clip musicale dietro le quinte del film!

Il cast di Zombies 2 ci sta portando dietro le quinte in un nuovo video clip esclusivo! Meg Donnelly, Chandler Kinney e Pearce Joza ci parlano del divertimento che hanno provato durante le riprese della scena e della difficile prova di ballo che la caratterizza.

“È un po ‘come” BAMM!, seconda parte, ma con i lupi mannari, perché è come se i lupi mannari dicessero: Pensiamo che appartieni a questo posto, vogliamo mostrarti come vivi “, ha detto Meg.

Il sequel di Zombies è stato presentato in anteprima lo scorso febbraio e in America è diventato finora il numero uno della trasmissione televisiva via cavo dell’anno.

I fan potranno cantare insieme a Zombies e Zombies 2 durante l’evento Disney family Singalong questo venerdì (8 maggio).

Il sequel ha riportato in vita la coppia, Zed e Addison, ma ha anche aggiunto alcuni nuovi personaggi, i lupi mannari.

Le canzoni presenti nel film includono, oltre a Call to the wild, il numero di apertura We Got This, così come One For All, Like The Zombies Do e persino una ripresa di Someday dal primo film!

Flesh & Bone è una delle nuove canzoni per il sequel, che presenta gli zombi, i lupi mannari e le cheerleader che uniscono le loro forze per proteggere una potente e misteriosa pietra lunare. Al momento, è un video musicale di tendenza su YouTube.

Purtroppo, però, non ci sono informazioni per ora su quando potremo vedere Zombies 2 In Italia sulla nuova piattaforma di streaming Disney +.

ZOMBIES 2 "Call to the Wild" Behind-the-Scenes

Watch this video on YouTube