Zoey 102 – Trailer, locandina, trama e foto del film di Paramount+

ZOEY 102 sta per arrivare! Paramount+ ha pubblicato ufficialmente il primo trailer e la locandina del nuovo original movie sequel della serie tv di Nickelodeon Zoey 101, con protagonista Jamie Lynn Spears.

Nel film, gli ex alunni della Pacific Coast Academy torneranno a Malibu per un matrimonio over-the-top dal sapore di reunion delle superiori. ZOEY 102 arriverà negli Stati Uniti dal 27 Luglio mentre in Italia dal 17 Novembre.

Zoey 102 – Trailer:

Sinossi:

Dopo più di 10 anni dalla fine della iconica serie tv, ZOEY 102 ci farà incontrare una Zoey Brooks che sta ancora cercando di trovare il suo posto nel mondo e nell’amore, questa volta, però, da donna ventenne. Zoey e Chase non sono mai andati alle Hawaii quell’estate e non si sono più parlati. Quando i loro amici Quinn e Logan annunciano il loro matrimonio, Zoey e Chase si ritrovano per la prima volta durante le celebrazioni.

Zoey 102 – cast:

Jamie Lynn Spears tornerà nei panni di Zoey Brooks, che si è diplomata accanto alla prima classe femminile ammessa alla Pacific Coast Academy. Erin Sanders sarà invece ancora la migliore amica di Zoey, Quinn Pensky. Sean Flynn continuerà a vestire i panni di Chase Matthews, interesse amoroso alternante di Zoey. Tornerà anche Matthew Underwood come Logan Reese e Christopher Massey, ovvero Michael Barret, Abby Wilde (Stacey Dillsen) e Jack Salvatore (Mark Del Figgalo).

La reunion per il matrimonio includerà anche nuovi membri del cast, tra cui Thomas Lennon nei panni del boss di Zoey, Kelly Kevyn; Owen Thiele che interpreterà l’amico di Zoey, Archer March, e Dean Geyer che sarà il carismatico attore, Todd, insieme a Audrey Whitby nei panni di Lyric, la sorella minore di Logan. Infine Zach Zagoria che sarà Jordan B., il partecipante di un reality show con il quale Zoey dovrà lavorare.

Zoey 101:

La film ZOEY 102 sui personaggi dell’iconica serie tv Zoey 101, che ha debuttato su Nickelodeon a Gennaio 2005 ed è velocemente diventata una delle serie per ragazzi più vista in tutto il mondo. Lo show segue le avventure di Zoey Brooks mentre inizia a frequentare la Pacific Coast Academy, una scuola che fino a quel momento era solo maschile, e vediamo Zoey ed il suo gruppo di amici vivono la loro vita da adolescenti all’interno della scuola privata.

La serie era stata creata dal controverso Dan Schneider, creatore anche di iCarly e Victorious.

Zoey 102 – quando uscirà:

Il film arriverà su Paramount+ negli Stati Uniti e Canada dal 27 Luglio, il giorno successivo in UK; poi ad Agosto in Australia ed America Latina, mentre in Italia ed altri Paesi europei dal 17 Novembre.