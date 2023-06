Elemental: la recensione del nuovo film Disney Pixar

Arriva oggi nelle sale Elemental, lungometraggio Disney Pixar che ci porta in una città fantastica, in cui personaggi che incarnano i quattro elementi convivino, per raccontare una storia che parla di diversità, integrazione e sogni. E sì, anche d’amore.

Di che cosa parla Elemental

Può il fuoco innamorarsi dell’acqua? La chimica vuole il contrario, soprattutto a Elemental City in cui i fuochesi, immigrati da una terra lontana, vivono in sobborghi lontani dal centro. Qui vive anche la giovane e focosa Ember, la quale è in procinto di ereditare l’attività della sua famiglia. Almeno fino al suo incontro con Wade, un ragazzo acquatico che non ha paura di dimostrare i propri sentimenti.

Nella versione italiana del film Ember e Wade sono doppiati rispettivamente da Valentina Romani e Stefano De Martino. Insieme a loro anche Serra Yilmaz che è la voce della mamma di Ember, Cinder e Hal Yamanouchi che presta la voce al padre di Ember prossimo alla pensione, Bernie.

Mr. Rain interpreta invece la canzone Per sempre ci sarò.

Elemental una storia d’amore nei confronti degli altri e di se stessi

Diretto da Peter Sohn il quale si è ispirato alle sue vicende personali, essendo lui figlio di immigrati coreani a New York, Elemental è un film ambizioso e capace di parlare di tematiche attuali con grande intelligenza.

Forse tra i lavori più “adulti” confezionati dallo studio negli ultimi anni, il film infatti non è soltanto una storia d’amore ma in primis una riflessione su quanto sia importante il confronto con l’altro per ritrovare se stessi. Certo, l’altro può essere un interesse amoroso, come Wade e Ember sono gli uni per gli altri, ma anche i propri genitori e quelli più lontani da se stessi; come per esempio la famiglia di Wade, grazie a cui Ember si rende conto di possedere un talento che reprime per paura di deludere il suo amato padre.

Coloratissimo e tecnicamente all’avanguardia, vi basterà vedere la resa visiva di Ember il cui corpo fatto di fuoco muta in base alle sue emozioni, Elemental è una sorta di West Side Story dei giorni nostri: in cui, però, i protagonisti imparano davvero ad agire non secondo i propri impulsi ma in nome dell’amore e in cui nel trambusto di una grande città (Elemental City è dichiaratamente ispirata a New York) due giovani si incontrano e cambiano il proprio destino.

Un film da andare a vedere al cinema per godere appieno della bellezza dell’animazione e per vedere L’appuntamento di Carl, il delizioso corto in apertura che vede protagonista il burbero personaggio di Up.

