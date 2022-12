Su Pluto Tv arriva la Korean Wave, il fenomeno Pop del momento

Gli Idol del K-pop arrivano su Pluto TV, il servizio completamente gratuito di Paramount – e con loro, arriva una energia irrefrenabile per scatenarsi al ritmo dei più grandi successi della musica popolare in Corea del Sud del momento!

Finalmente è disponibile Pluto TV K-POP un canale interamente dedicato al fenomeno pop degli ultimi anni, per ballare sulle note delle canzoni più amate e cimentarsi con le coreografie più sceniche del proprio Bias.

I fan del Pop Coreano potranno godersi gratuitamente un mix di K-Music senza eguali, che raccoglie la migliore programmazione, le uscite più recenti e i concerti più entusiasmanti delle band più famose al mondo come BTS, Blackpink, Seventeen o Itzy, e molte altre, 24 ore al giorno tutti i giorni.

I BTS e le Blackpink su Pluto Tv

Sia per chi è già amante del genere sia per chi non vede l’ora di immergersi nella cultura pop coreana, Pluto TV K-Pop propone al suo pubblico playlist curate nei minimi dettagli con alcuni dei più grandi successi degli ultimi tempi come Dynamite e Life Goes On dei BTS e How You Like That delle Blackpink.

Ma non è finita qui, sul canale saranno disponibili anche filmati esclusivi di concerti dal vivo con le performance più sorprendenti di gruppi e solisti, video musicali delle canzoni che ci hanno fatto ballare fino a notte fonda e interviste agli Idol più amati della scena.

La Korean Wave è qui, ed è inarrestabile: con un numero di fan in costante crescita ogni parte del mondo che ad oggi conta circa milioni di appassionati sparsi in diversi paesi, milioni gli ascoltatori mensili su Spotify e un numero incalcolabile di concerti e i festival organizzati in vari continenti.

Per non parlare del successo planetario degli Idol come i BTS, che hanno riunito spettatori provenienti da tutto il mondo al Busan Asiad Main Stadium durante il loro concerto gratuito.

IU, la solista K-pop, è tra le personalità più influenti e potenti della Corea secondo Forbes. Il K-Pop è ormai un vero e proprio fenomeno culturale, che punta a proporre intrattenimento musicale ad altissimi livelli ad una generazione abituata a vivere e socializzare online senza barriere di lingua, spazio, tempo, genere.

