Corpo libero: la ginnastica artistica nelle serie tv e nei film

Tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini edito da Mondadori, Corpo libero è una serie che racconta la doppia anima della ginnastica artistica. La storia infatti prende le mosse da un omicidio avvenuto tra le ragazze che stanno partecipando a un torneo per andare a scoperchiare una rete di bugie e abusi psicologici.

La ginnastica artistica nei film e nelle serie tv

Da sempre la ginnastica artistica affascina i media, forse perché tutti possiamo solo lontanamente immaginare il sacrificio che vi è dietro ogni singolo esercizio. Forse anche per questo la ginnastica artistica si presta bene sia a storie che riguardano l’empowerment, sia a storie che invece raccontano un lato più oscuro degli sport agonistici.

Fissare grazie alla macchina da presa i volteggi sulle parallele e gli esercizi di corpo libero è infatti qualcosa di magico ma che, allo stesso tempo, ci fa capire quanto questo sport sia per certi versi estremo.

La ginnastica artistica non è uno sport per chi ha paura, ma neanche per chi non è disposto a portare il proprio corpo al limite. E nonostante in questi anni molti esercizi sono stati addirittura banditi – come ricordano le protagoniste di Corpo libero, pare che la ginnastica artistica conservi un po’ una doppia anima. Da una parte lo scintillio dei costumi e la bellezza degli esercizi, dall’altra la fatica e lo sforzo fisico e psicologico.

Una dualità molto interessante che il cinema e le serie tv hanno esplorato innumerevoli volte con l’obiettivo di mostrare al pubblico chi sono queste atlete disposte praticamente a tutto pur di raggiungere quella perfezione di atlete inarrivabili. Prima tra tutte Nadia Comăneci, suo malgrado sfruttata e strumentalizzata per combattere la Guerra Fredda in palestra, ma considerata ancora oggi inarrivabile agli occhi di ginnaste come Martina, Carla, Nadia, Anna e Benedetta.

Corpo libero a proposito della serie

Corpo libero è interpretata da un cast di giovani attrici che nella vita sono anche delle atlete: Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi. Insieme a loro anche Filippo Nigro, Barbara Chichiarelli e Antonia Truppo

La serie è diretta dai registi Cosima Spender e Valerio Bonelli.

Gli eventi della serie si svolgono in occasione di un prestigioso torneo, il Winter Fox. Qui arriva anche Martina, 15 anni: un’atleta della Vis Invicta, la squadra che rappresenta l’Italia.

Dopo essere stata ferma a causa di un misterioso infortunio, Martina torna a gareggiare per dimostrare, soprattutto a sé stessa, il suo valore. Insieme nella squadra, le inseparabili Carla e Nadia, le più forti e Anna e Benedetta, soprannominate “le inutili”.

Con questo torneo le loro vite potrebbero cambiare. Per un’intera settimana, infatti, giorno dopo giorno, chiuse in un albergo di montagna rimasto fermo nel tempo, si sfideranno insieme alle atlete di altre quattro squadre cercando di centrare l’obiettivo più alto: un posto alle prossime Olimpiadi.

Ad accompagnarle in questa sfida, la coach Rachele e il medico sportivo Alex, gli adulti che le ragazze, da anni, vedono più dei loro genitori. La morte di una ragazza, il cui corpo viene ritrovato nei boschi, però, cambia tutto. E l’indagine sull’omicidio diventa l’occasione per immergerci nel mondo delle protagoniste, scoprire i loro segreti, smascherare le loro bugie, e quelle, ben più pericolose, degli adulti.

