Corpo libero: intervista ad Antonia Truppo, Barbara Chichiarelli e Filippo Nigro

Ha debuttato il 26 ottobre su Paramount+ Corpo libero, serie tutta italiana diretta da Cosima Spender e Valerio Bonelli, tratta a sua volta tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini edito da Mondadori. In occasione dell’uscita abbiamo avuto occasione di intervistare Antonia Truppo, Barbara Chichiarelli e Filippo Nigro i quali interpretano rispettivamente Rachele, Elena e Alex.

Corpo libero intervista al cast

Corpo libero è una storia in cui gli adulti sembrano entrare a fatica nel mondo delle giovani ginnaste. È il caso ovviamente della detective Elena Pace che conduce le indagini, come ci ha raccontato Barbara Chichiarelli, ma anche della loro allenatrice e del loro medico, Antonia Truppo e Filippo Nigro, i quali si rendono conto delle competizioni e delle dinamiche interne pur non capendole davvero; soprattutto il medico, come ci ha raccontato Filippo Nigro, pur tenendo alle ragazze non esita a sfruttarle per i suoi scopi.

Corpo libero il cast della serie

La serie è diretta dai registi Cosima Spender e Valerio Bonelli. Nel cast vedremo Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e Barbara Chichiarelli.

Corpo libero di che parla la serie

Martina, 15 anni, è un’atleta della Vis Invicta, la squadra che rappresenta l’Italia al prestigioso torneo Winter Fox. Dopo essere stata ferma a causa di un misterioso infortunio, Martina torna a gareggiare per dimostrare, soprattutto a sé stessa, il suo valore. Insieme nella squadra, le inseparabili Carla e Nadia, le più forti e Anna e Benedetta, soprannominate “le inutili”. Con questo torneo le loro vite potrebbero cambiare.

Per un’intera settimana, infatti, giorno dopo giorno, chiuse in un albergo di montagna rimasto fermo nel tempo, si sfideranno insieme alle atlete di altre quattro squadre cercando di centrare l’obiettivo più alto: un posto alle prossime Olimpiadi. Ad accompagnarle in questa sfida, la coach Rachele e il medico sportivo Alex, gli adulti che le ragazze, da anni, vedono più dei loro genitori.

La morte di una ragazza, il cui corpo viene ritrovato nei boschi, però, cambia tutto. E l’indagine sull’omicidio diventa l’occasione per immergerci nel mondo delle protagoniste, scoprire i loro segreti, smascherare le loro bugie, e quelle, ben più pericolose, degli adulti.