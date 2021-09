X Factor 2021: il testo dell’inedito Sunny di Fettuccine

Sunny di Fettuccine è uno degli inediti presentati in occasione della prima puntata di X Factor 2021 trasmessa questa sera su Sky Uno.

Il pezzo presentato da Federico in arte Fettuccine, 24 anni, simpatico e molto spigliato vive a Milano. Con il suo inedito Sunny fa cantare e divertire i giudici. Il ritornello è così orecchiabile che diventa subìto un tormentone per tutti tranne Manuel Agnelli. Il giudice non si è sentito abbastanza “sunny” per dargli il suo sì. Qui sotto trovate il video dell’esibizione e il testo di questo simpaticissimo brano.

Testo Sunny di Fettuccine

Funny

Oggi mi sento funny

Anche se fuori è cloudy

Io me la vivo sunny

Da sunday a monday

Tu tu tu

Oggi solo affanni

Io io io

Me la vivo sunny

Tu tu tu

Dimmi i tuoi programmi

Io io io

Carotine con bugs bunny

Cloudy

E non ho detto claudia

Oggi è un giorno cloudy

Nella mia testa cali

Prendimi le mani

E andiamo

Prendimi le mani che poi andiamo

Non ci penso se lo faccio

Scelgo il posto più lontano

Andiamo in auto o in aeroplano

Oppure in treno

E non mi frega

Basta che la vibra è buona

Il mio bicchiere è bello pieno

Anche con la boccia vuota

Kush arancione come una carota

Non sono quella bambola io sono lola

Effervescente gasata tipo coca-cola

Non sono quella stupidina che ti annoia

Non ho mai messo hashtag #maiunagioia

Ora sono qui

Prendo la verde in gioia

Cambio a loreto

Ci vediamo tra mezz’ora

Lo sai che sono chic

Bebecito casanova