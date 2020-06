Me contro Te: il Signor S tornerà a colpire ancora?

Luì e Sofì, che insieme formano i Me Contro Te, sono gli idoli dei bambini su YouTube, i loro video sono visti milioni di volte e ora sono i protagonisti della nuova copertina di TV Sorrisi e Canzoni. I due youtuber hanno voluto rispondere anche a tutte le nostre domande con un nuovissimo video esclusivo, girato per la rivista.

Tra le varie domande la più interessante è sicuramente quella se ci sarà un sequel per il loro primo film, di straordinario successo. Ecco la risposta di Luigi e Sofia sulla possibilità che il Signor S torni a minacciarli di nuovo:

Chi lo sa, ma di certo ci piacerebbe tantissimo perché l’ultima volta è stato super divertente ed è stata un’esperienza unica. Quindi chi lo sa, continuate a seguirci e lo scoprirete presto!

Quindi, non è assolutamente da escludere che Me Contro Te – Il film: La vendetta del Signor S avrà un seguito. Ecco la trama del film, campione d’incassi:

Una nuova avventura per Luì e Sofì, ancora una volta contro il malefico Signor S. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Luì e Sofì sono i due protagonisti che ogni giorno fanno i blog, challenge, scherzi e tanto altro… ma questa volta hanno a che fare con il perfido e malvagio Signor S.

Costui è un misterioso personaggio, nemico giurato di Luì e Sofì, nonché l’antagonista principale del film. Non viene quasi mai inquadrato in faccia, tant’è vero che quando comunica alla coppia le sue intenzioni, lo fa attraverso biglietti o marchingegni. Il Signor S è anche il cattivo della serie su youtube del canale Me contro Te.