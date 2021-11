X Factor 2021: le assegnazioni e gli ospiti del quarto Live Show

Ecco quali brani porteranno domani sera sul palco del Teatro Repower di Milano i concorrenti ancora in gara di X Factor 2021, in onda giovedì 18 novembre alle 21.15 su Sky, mercoledì prossimo in chiaro su TV8 e in streaming su NOW.

Gli ospiti di questo imperdibile appuntamento saranno Young Miles, J. Lord e Shari che canteranno il nuovo singolo Testamento (La resa dei conti). Eredità delle strade partenopee, è il brano che accompagna l’attesissima uscita della quinta stagione della serie cult Gomorra.

Il singolo, firmato Bloody Vinyl, diretto da Slait è un’operazione speciale fortemente voluta da Sky e accolta e interpretata al meglio dal team Bloody Vinyl.

Sarà un vero e proprio omaggio in musica e barre, in attesa della resa dei conti finale dell’ultima stagione della serie italiana dei record. Essa chiuderà l’amato capitolo del cult Sky Original e si articolerà in dieci nuovi episodi girati fra Napoli, Riga e Roma.

Spoiler alert: se non hai ancora visto il terzo Live Show ti consigliamo di non leggere le assegnazioni perché riguardano, ovviamente, gli artisti che sono rimasti in gioco in seguito alla doppia eliminazione della settimana scorsa.

Le assegnazioni del quarto Live Show di X Factor 2021

La setlist del Roster di Mika:

· FELLOW – Anche Fragile di Elisa

· Nika Paris – Dernière danse di Indila

La setlist del Roster di Emma:

· Le Endrigo – Malamente di Rosalìa

· gIANMARIA – Stella di Mare di Lucio Dalla

La setlist del Roster di Manuel Agnelli:

· Mutonia – Gigantic dei Pixies

· Erio – London Calling dei The Clash

· Bengala Fire – Evil di Interpol

La setlist del Roster di Hell Raton:

· VERSAILLES – Cercami di Renato Zero

· BALTIMORA – Un uomo che ti ama di Lucio Battisti