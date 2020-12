X Factor 2020: assegnazioni semifinale (con i Pinguini Tattici Nucleari)

Ultima chance per conquistare il biglietto d’ingresso alla finale di X Factor 2020, quella che si giocherà domani su Sky e NOW TV.

Cinque gli artisti in gara nella semifinale dello show di Sky prodotto da Fremantle, alla cui guida c’è Alessandro Cattelan.

Le assegnazioni della semifinale di X Factor 2020

La prima manche di domani sera è caratterizzata dai featuring. Ogni concorrente potrà provare l’emozione di cantare al fianco di un artista affermato.

I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, N.A.I.P. avrà al suo fianco Elio per cantare La canzone mononota. Blind interpreterà Baby con Madame, Casadilego sarà insieme a Lazza con il brano Catrame, Mydrama si esibirà con Izi sulle note di Chic.

MYSONG è il titolo della seconda manche, per la quale i cantanti hanno selezionato i propri brani del cuore.

I Little Pieces of Marmelade hanno scelto Gimme all your Love degli Alabama Shakes; N.A.I.P. presenta una cover degli Afterhours, Milano Circonvallazione Esterna; Mydrama porta Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme.

Casadilego interpreterà Lego House di Ed Sheeran, Blind canterà il suo brano originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali.

I due artisti meno votati delle due manche andranno allo scontro finale, poi toccherà ai giudici prendere la decisione scegliendo chi eliminare.

Anche i Pinguini Tattici Nucleari tra gli ospiti

Ospiti della semifinale di X Factor 2020 i Pinguini Tattici Nucleari, che presentano il loro nuovo EP AHIA!, in uscita il 4 dicembre. Il lavoro è nato a marzo in pieno periodo di lockdown. Pur essendo stato concepito in lunghi mesi complicati non è per questo privo di quell’ironia e di quella capacità evocativa che hanno fatto dei PTN una delle band più amate d’Italia.