Selena Gomez è una delle persone più influenti del 2020 secondo People

Il suo impegno nei confronti dell’awarness per le malattie mentali e non solo hanno portato la rivista People a sceglierla tra le persone più influenti di questo 2020. Stiamo parlando di Selena Gomez che, grazie anche al suo lavoro con il Rare Impact Fund si è conquistata un posto tra le celebrità più rilevanti in questo anno conquistando anche una copertina

Sulla rivista viene fatto un excursus di quello che è stato il 2020 per la cantante. A partire dal rilascio del suo album Rare, il 10 gennaio, un album molto personale che ha subito debuttato alla numero 1. In un anno in cui sembra quasi difficile reinventarsi, l’ex stellina Disney non è stata con le mani in mano ma ha continuato a creare.

Non solo musica per lei che, dopo aver momentaneamente accantonato il progetto si è concentrata sul movimento Black Lives Matters, donando i suoi social per alcuni giorni ad alcuni attivisti per parlare di questo progetto e creare consapevolezza. “Avevo bisogno di imparare dai migliori” ha dichiarato Sel.

Questo anno è stato l’anno di Rare Beauty, la collezione di makeup ispirata alla bellezza naturale e alla sicurezza di sé. Il trucco visto da Sel deve essere come piacevole e giocoso e non una maschera. La cantante di Boyfriend si è anche battuta in prima linea per sensibilizzare al voto alle elezioni da poco concluse, oltre a dedicarsi sempre alla tv. Oltre a produrre e recitare in alcuni film, Selena si è concentrata sulla produzione e non solo del reality Selena + Chef dove insieme ad alcuni celebri chef si cimenta in cucina durante il periodo di quarantena.





Insomma, con tutto quello che ha fatto Selena non è proprio una che sta con le mani in mano. Dopo questo sprint in quest’anno così difficile chissà cosa riserverà per lei il 2021.