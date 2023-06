Wolf Pack: cast e personaggi della serie

Dopo aver debuttato su Paramount+ in lingua originale, Wolf Pack si prepara a sbarcare sulla piattaforma anche nella versione doppiata in italiano. La serie, che vanta un cast corale di giovani attori, vede nel ruolo di protagonista l’iconica Sarah Michelle Gellar.

Il cast della serie

Sarah Michelle Gellar interpreta Kristin Ramsay, un’investigatrice che si ritrova a indagare a seguito di misteriosi avvenimenti in una cittadina in cui il sovrannaturale coesiste con l’ordinario.

L’attrice, famosa per aver interpretato Buffy Summers, torna al genere che l’ha resa famosa con un personaggio diverso e che fa da apripista ai giovani della serie.

Armani Jackson interpreta Everett Lang, un ragazzo ansioso e solitario che si trova a fronteggiare una situazione complessa a casa. Quando poi viene morso da una creatura sovrannaturale durante un incendio le cose si fanno ancor più complesse; tuttavia, gli incontri che farà in seguito cambieranno la sua vita e gli daranno la possibilità di crescere.

Bella Shepard interpreta Blake Navarro: una ragazza che tende a chiudersi in se stessa a causa dei costanti problemi con la sua famiglia. Un atteggiamento che le rende complesso aprirsi con il prossimo, almeno finché il branco non le farà capire quando sia importante credere nel prossimo.

Chloe Rose Robertson è Luna Briggs, una vera e propria outsider che vorrebbe appartenere a qualcuno o qualcosa. Quando incontra gli altri lupi finalmente sente di poter appartenere a un gruppo, ma gradualmente si rende anche conto dell’importanza del doversi accettare per quello che si è.

Tyler Lawrence Gray è Harlan Briggs, il fratello di Luna. Un personaggio che non guarda in faccia a nessuno e che diventa amico del branco a seguito dell’incendio.

Rodrigo Santoro interpreta Garrett Briggs, padre di Harlan e Luna e ranger del parco. Appassionato della natura e molto protettivo nei confronti dei suoi figli, custodisce però dei segreti.

A proposito di Wolf Pack

La serie vede protagonisti un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

La serie è basata sulla serie di libri scritta da Edo Van Belkom.

Wolf Pack è disponibile in italiano in esclusiva su Paramount+ dal 15 giugno.

