X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Giovedì 5 novembre va in onda la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2020. Dopo la prima puntata della settimana scorsa, Eda Marì è la prima concorrente a rischio eliminazione.

Nel secondo appuntamento, la cantante degli Over dovrà confrontarsi con l’artista che questa settimana riceverà meno ascolti. Intanto, scopriamo che in questo secondo appuntamento ci saranno le consuete assegnazioni.

Dopo la sfida a colpi di inediti, infatti, tutti gli artisti in gara si affronteranno con delle cover. Eda Marì, in particolare, proverà a difendere il suo posto nel talent con il brano Anche Fragile di Elisa.

I Maneskin, dopo la pubblicazione del loro primo album Il ballo della vita, tornano nella casa di X Factor Italia più maturi ma senza abbandonare quella trasgressione che li ha sempre contraddistinti.

È appena uscito il nuovo singolo Vent’anni, una dedica alla Generazione Z, una rock ballad cruda scritta dal frontman Damiano durante i giorni di isolamento forzato per invitare i giovani a non farsi influenzare dai giudizi e dal futuro incerto.

I 12 artisti in gara di X Factor 2020 si sono presentati subito al pubblico con un brano originale in grado di raccontare il loro mondo e la loro visione artistica. I 12 singoli sono inclusi in X FACTOR MIXTAPE 2020, disponibile su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di giovedì 29 ottobre.

Una grande occasione per confrontarsi da subito con il mercato discografico e con chi decreta il successo o il fallimento di un artista: il pubblico. I Live Show di X Factor 2020 ti aspettano ogni giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su NOWTV.