West Side Story: disponibile la colonna sonora in streaming

Manca ormai pochissimo all’uscita nei cinema di West Side Story, l’attesa rivisitazione del classico di Broadway firmata da Steven Spielberg. Nell’attesa potete già ascoltare la colonna sonora del film che è disponibile in streaming su tutte le piattaforme ma anche nei negozi fisici.

La colonna sonora originale di West Side Story contiene 21 brani tratti dal film ed è disponibile ora sulle piattaforme digitali (anche in Dolby Atmos Music – una nuova tecnologia che consente all’ascoltatore di entrare dentro ogni brano in maniera spaziale, rivelando ogni dettaglio della musica con una limpidezza e profondità senza precedenti).

La rivisitazione dell’amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Brian d’Arcy James (Agente Krupke), Corey Stoll (Tenente Schrank), Josh Andrés Rivera (Chino), con Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony) e per la prima volta sullo schermo Rachel Zegler (María). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy, GRAMMY, Tony e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.

Ho dedicato questo film a mio padre, ma è stato l’amore di mia madre per la musica, unito al mio insaziabile appetito di comprendere tutto sul fare film che mi hanno portato a collezionare le colonne sonore dei film, quando ero giovane. Ho amato la colonna sonora realizzata dal cast di “West Side Story” fin dal primo momento in cui l’ho ascoltata. Da bambino ero in grado di cantare tutti i brani a memoria, e li cantavo per davvero fino a quando la mia intera famiglia non ne poteva più! Questa colonna sonora è come se fosse sempre stata parte di me e penso che sia la musica più bella scritta per un musical teatrale. La mia sincera speranza è che le nuove generazioni scoprano questo album e se ne innamorino fortemente così come è capitato a me.