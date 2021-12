Animali Fantastici: I segreti di Silente, curiosità e easter egg del trailer

L’atteso trailer di Animali Fantastici: I segreti di Silente è finalmente arrivato, ma non tutti i fan sono rimasti colpiti dalle prime immagini del film, complici sopratutto l’assenza di Johnny Deep e l’assenza (almeno per ora) di Tina.

Nel primo caso, come già tutti sapevano, l’attore danese è andato a sostituire Johnny Deep. Ci vorrà un po’ prima di abituarsi al nuovo volto di Grindelwald, ma a noi non dispiace e dal momento che si tratta di un bravo attore crediamo possa fare un ottimo lavoro. C’è da aspettarsi però un personaggio sicuramente diverso rispetto a quello che era stato già delineato e questo potrebbe non giovare a un franchise che sta stentando a decollare, sopratutto dopo il secondo film.

Il secondo caso invece, ossia l’assenza di Tina dal trailer, apre numerose questioni e curiosità.

Perché Tina non è presente nel trailer?

Il fatto che Tina non sia presente nel trailer non la esclude automaticamente dal film. La cosa strana è che, a oggi, pare che la presenza della sua interprete Katherine Waterson non sia sicura. Per spiegare questa assenza hanno preso piede due teorie.

La prima è che l’attrice, avendo contratto una grave forma di COVID-19 durante il periodo delle riprese, non abbia potuto lavorare al film. La seconda è che si sia invece distanziata dal franchise a causa delle posizioni di J.K. Rowling riguardo la comunità LGBTQ+.

Ma le curiosità non finiscono qui.

Nel trailer di Animali Fantastici: I segreti di Silente compare anche un nuovo personaggio: Eulalie Hicks. Interpretata da Jessica Williams, la professoressa è un personaggio che però abbiamo già intravisto nel passato.

Più precisamente ne I crimini di Grindelwald, in una sequenza dedicata a Nicholas Flames il quale parlava con la sua fotografia presente in un libro. Eulalia Hicks è docente presso la Scuola di Magia e Stregoneria di Ilvermorny, la Hogwarts degli Stati Uniti.

Nel trailer ci sono anche alcuni easter egg. I più “visibili” sono quelli riguardanti la Stanza delle Necessità e la Passaporta. Mentre invece un altro potrebbe essere sfuggito, a meno che non abbiate occhi attenti e che, guarda caso, è legato proprio al nostro Albus Silente.

A un certo punto si intravede infatti un dipinto alle spalle del potente mago, qui interpretato da Jude Law, che raffigura nient’altri Ariana Silente: la sorella di Albus.

Non sappiamo che ruolo avrà questo personaggio nella storia, di conseguenza non ci resta che aspettare il 13 aprile giorno in cui Animali Fantastici: I segreti di Silente uscirà al cinema.