Wax – 7 Vite: video, testo e significato del nuovo singolo

Wax torna con il suo nuovo singolo intitolato 7 VITE. Con questo brano, l’artista ci mostra il suo lato più profondo, una nuova faccia del prisma che compone la sua personalità artistica e che è frutto dell’intenso lavoro in studio degli ultimi mesi, su tutte le piattaforme da venerdì 6 dicembre 2024.

Occhi blu

Te li ha regalati madre e natura

Per fortuna tu sai come usarli e te ne prendi cura

E vedi bello anche dove non c’è

Riesci a trovare il buono pure in me

Fuori è solo fumo e plastica

L’aria è densa che si mastica

E finirà

Ma me ne frego come finirà

Vedo srrivare una meteora all’orizzonte e punta qua

Si specchia nei tuoi occhi blu

Che ti ha regalato madre e natura

Per fortuna tu sai come usarli e non ho più paura

Sorridi prima dello schianto

Siamo i sopravvissuti del frontale più romantico

Un bacio prima di morire

È l’inizio della fine

Non smetteremo mai di accellerare come avessimo altre 7 vite

Fuori c’è il caos e io guardo te

Tra fiori e bombe atomiche

Sorridi prima dello schianto

E non ho paura di morire

Come avessi altre 7 vite

Non c’è riparo

SOS

Solo silenzio in mezzo al BPM

Solo macerie che coprono il verde

Come le tende sopra la mia pelle

E chi lo sa cosa direbbe madre natura

Per fortuna tu ti ricordi ancora come si perdona

Sorridi prima dello schianto

Siamo i sopravvissuti del frontale più romantico

Un bacio prima di morire

È l’inizio della fine

Non smetteremo mai di accellerare come avessimo altre 7 vite

Fuori c’è il caos e io guardo te

Tra fiori e bombe atomiche

Sorridi prima dello schianto

E non ho paura di morire

E non ho paura di morire

È passato tanto tempo

Ero un bambino in un campetto

Giocavo a fare il militare con una pistola in legno

Amore cosa c’è che non va

Spiegami tu come si fa

Hai da affondare i denti al collo della felicità

Fuori c’è il caos e guardo te

Tra fiori e bombe atomiche

Sorridi prima dello schianto

E non ho paura di morire

Come avessi altre 7 vite

Significato di 7 Vite di Wax

Un amore che resiste in un mondo in rovina: è questo il tema centrale del singolo di Wax che, dopo il suo EP EXIT, è pronto ad aggiungere un nuovo tassello al suo percorso artistico. Il brano, scritto insieme a Fabrizio Fusaro e prodotto da Steve Tarta, racconta una storia autentica, in cui il protagonista trova speranza negli occhi di chi ama, accettando il proprio destino con coraggio.

Il titolo 7 VITE allude a temi quali il coraggio e la resilienza, ispirandosi alle 7 vite dei gatti: nonostante il caos che percepisce attorno a sé, il protagonista del racconto di Wax sceglie di vivere in modo intenso, senza lasciarsi influenzare dalla paura, come se avesse sempre l’opportunità di ricominciare.

