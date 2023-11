Wax – After: testo e significato del nuovo singolo

Wax torna oggi venerdì 17 novembre con un nuovo singolo, intitolato After, che presenta ad Amici di Maria De Filippi durante la puntata di domenica 19 novembre.

Matteo Lucido, questo il suo vero nome, torna dunque nello studio dove lo scorso anno ha vissuto la sua avventura da allievo della scuola più famosa d’Italia.

“Sul mio orologio c’è scritto After perché sto vivendo il dopo di una vita che ho sempre sognato” ha scritto il cantante sulla sua pagina Instagram, riferendosi al significato del brano.

Testo After Wax

Sono ad una festa in centro

non ero abituato a questo

ora sto bevendo troppo

non sento più il dolore, è dentro

e la vita è una s***a che mi ucciderà il cervello

quando fuori fuori farà caldo

nel mio cuore sarà inverno

Ok, lascio una parte di me dentro quell’hotel

non ci conosciamo, pensi di conoscer me

ma ero ubriaco, ti ho raccontato un po’ troppo

alcuni tratti mi attraggono, me li scorderò purtroppo

I suoi ? a letto stessi nel mio stomaco

fammi parlare poco che tra poco parlo e vomito

la sofferenza che ho da sempre è scomparsa

ma domani sarà più forte del solito

Faccio il ballerino sulla pista

lei mi ha dato del cattivo come James

per questo palco io farò l’arrivista

e me ne f***o di chi mi dirà “torna in te”

Sono ad una festa in centro

non ero abituato a questo

ora sto bevendo troppo

non sento più, il dolore è dentro

e la vita è una s***a che mi ucciderà il cervello

quando fuori farà caldo

nel mio cuore sarà inverno

Ti amo e non lo riesco a dire ancora

imparerò a fare rumore con il cuore

come fidarmi non me lo insegnano a scuola

e per l’amore no non ci sarà un dottore

diventiamo fragili in un mare di acqua

rotoliamo nudi in un mare di sabbia

affoghiamo vittime in un mare di rabbia

per la prima volta mi sento fuori dalla gabbia

Non ero abituato a questo

sono ad una festa in mezzo

a quelle persone che

non mi davan il rispetto

sono fuori dal contesto

rincorriamoci sul tetto così se

poi mi prendo decido che mi getto

Sono ad una festa in centro

non ero abituato a questo

ora sto bevendo troppo

non sento più il dolore è dentro

e la vita una è s***a che mi ucciderà il cervello

quando fuori farà caldo

nel mio cuore sarà inverno

Sei proprio uguale a quella bambola Barbie

non sei plastica tranchi ?

genitori ti han portato in una bolla di drammi

quello che riesci tu fammi

stasera riesco a calmarti

domani ci rincontreremo

non riusciamo a

trovarci

Sono ad una festa al centro

non ero abituato

quando fuori farà caldo

nel mio cuore sarà inverno

e la vita è una s***a che mi ucciderà il cervello

quando fuori farà caldo

nel mio cuore sarà inverno

quando fuori farà caldo

nel mio cuore sarà inverno

Cosa ne pensate di After di Wax?

